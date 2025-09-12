Rusya’nın Kafkasya’daki gizli ağı çöktü! Türkiye’nin etkisi, kod adı ‘Sakal’ skandalıyla belgelendi

DIŞ HABERLER—Turkiyegazetesi.com.tr’nin ulaştığı gizli belgeler, Moskova’nın Güney Kafkasya’da yürüttüğü operasyonların Türkiye’nin bölgedeki ağırlığı karşısında başarısız kaldığını ortaya koydu.

Belgelere göre, Kremlin’in Bakü’de nüfuz arayışından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın köstebeklerle izlenmesine kadar milyonlarca dolarlık gizli faaliyetler yürütmeye çalıştı.

Rus yayın organı The Insider’ın araştırmasıyla birlikte değerlendirilen dosyalar, Kremlin’in bölgedeki etkinliğini kaybettiğini ve Türkiye’nin sahadaki üstünlüğünü açıkça ifşa etti.

Azerbaycan, önde gelen siyasetçiler, askerî yetkililer ve kamuoyu önderleri hakkında operasyonel dosyalar alan GRU subayı Valery Chernyshov’un denetimindeydi.

MOSKOVA'NIN BAKÜ PLANI BOŞA ÇIKTI

Belgelerde, bir GRU subayı olan Valery Chernyshov’un Azerbaycan’dan sorumlu olduğu ve ülke içindeki siyasiler, askerler ile kanaat önderleri hakkında Kremlin’e düzenli raporlar sunduğu tespit edildi.

Turkiyegazetesi.com.tr’nin ulaştığı belgelerde, Kremlin’in hazırladığı gizli notlarda dikkat çekici ifadeler yer aldı. Notlarda, “Azerbaycan’da Türkiye’nin etkisine karşı Rusya’nın çıkarlarını destekleyecek örgütlerin yok denecek kadar az olduğu” vurgulandı.

Bu nedenle Moskova’nın, “Rus STK’larının güçlendirilmesi, gençlik ve öğrenci örgütleri, eğitim ve medya projeleri” üzerinden Azerbaycan’da nüfuz kurmaya çalıştığı aktarıldı.

Ancak eski yetkililer, bu girişimlere yüz milyonlarca dolar harcandığını, fakat sonuçta her şeyin “balalayka diplomasisi” görüntüsünde kaldığını itiraf etti.

Sızan belgelerde, Rusya’nın komşu ülkelerdeki gazetecileri ve medya temsilcilerini ‘etki ajanı’ olarak değerlendirdiği görülüyor. Listede 136 isim yer alıyor. Bazılarının yanında ‘çalışılabilir’, ‘bizden’, ‘paraya çalışır’, ‘olay çıkarabilir’ gibi notlar düşülmüş. İlginç bir şekilde, bağımsız gazeteci Aleksey Pivovarov’un eşi Anna Shnaider de listede yer alıyor ve adının yanına ‘Çalışılabilir. Pivovarov’dan boşandı’ notu eklenmiş.

SPUTNİK KAPATILDI, İPLER KOPTU

2025’in başında yaşanan AZAL uçak kazası ve Safarov kardeşler olayı sonrası Moskova’nın gerçeği gizlemeye çalışması Bakü’de tepkiyle karşılandı. Azerbaycan yönetimi sert bir karar alarak Rusya’nın propaganda organı Sputnik’i kapattı ve resmi faaliyetleri en aza indirdi.

Süreç, Ankara-Bakü hattını daha da güçlendirirken, Kremlin’in bölgede etkinliğini kaybetmesinin dönüm noktası oldu.

ERMENİSTAN'DA 'SAKAL' KOD ADLI KÖSTEBEK

Belgeler yalnızca Azerbaycan’ı değil, Ermenistan’ı da kapsıyor. Bir diğer GRU subayı Dmitri Avanesov üzerinden, Başbakan Nikol Paşinyan’ın adımları adım adım izlendi.

Erivan hükümeti içinde “Sakal” kod adıyla kayıtlı bir köstebeğin, Paşinyan’a dair bilgileri doğrudan Moskova’ya aktardığı ortaya çıktı.

Raporlarda ayrıca, Ermenistan’da Rusya yanlısı söylemlerin daha çok yaşlı siyasetçilerde karşılık bulduğu, gençlerin ise bu çizgiye kayıtsız kaldığı vurgulandı. Bu nedenle Kremlin’in “yeni yüzlere fon sağlama” kararı aldığı kaydedildi.

Turkiyegazetesi.com.tr’nin ulaştığı dosyalarda, Kremlin’in hazırladığı gizli notlarda şu ifadeler yer alıyor: “Azerbaycan’da Rusya’nın çıkarlarını destekleyecek örgütlerin neredeyse yokluğu göze çarpmaktadır. Mevcut STK’ların yeniden canlandırılması ya da yenilerinin oluşturulması gereklidir. Çalışmalar sınır bölgeleri, gençlik, öğrenci örgütleri, eğitim, Rus dili ve medya projelerine yoğunlaşmalıdır.” Ermenistan’a ilişkin bölümlerde ise, “Rusya yanlısı söylemler çoğunlukla emeklilik çağındaki siyasetçiler tarafından desteklenmektedir. Genç nesil bu çizgiye ilgisizdir. Etkinin artırılması için etkileyici yüzlerin finanse edilmesi zorunludur” değerlendirmesi dikkat çekiyor. Ayrıca belgelerde, “Başbakan Nikol Paşinyan’ın hareketleri, hükümet içindeki bir kaynaktan adım adım rapor edilmiştir. Kaynak ‘Sakal’ kod adıyla anılmaktadır” ifadesi yer aldı. NE OLMUŞTU?

25 Aralık 2024’te Bakü’den Grozni’ye giden AZAL yolcu uçağı, Rus hava savunması tarafından düşürüldü. Uçak Aktau’ya acil iniş yapmaya çalışırken yere çakıldı, 38 kişi hayatını kaybetti.

Olayın ardından Putin, Aliyev’den özür diledi ancak Moskova’nın kazayı örtbas etmeye çalıştığı iddiaları iki başkent arasındaki güveni sarstı.

2025 yazında Yekaterinburg’da Azerbaycanlı Seferov kardeşler operasyonla öldürüldü, Bakü’de Sputnik ofisi kapatıldı, Rus kültürel etkinlikleri iptal edildi.

Şimdi ise Moskova’nın “sigorta ödemeleri” hamlesi, Bakü tarafından reddedildi. “Tazminat hakkımız saklıdır” mesajı verildi.