Rusya, Azerbaycan’ın can damarını vurdu: Petrol deposu enkaza döndü!

Rus ordusu 17 Ağustos gecesi Odessa’daki Azerbaycan devlet şirketi SOCAR’a ait petrol deposuna "Şahid" dronlarıyla yoğun saldırı düzenledi. Tesis tamamen devre dışı kaldı.

BÜYÜK YANGIN ÇIKTI

Odessa Bölge Devlet İdaresi, saldırıyı doğruladı. Açıklamada, "Şahid" dronlarının doğrudan isabet etmesi sonucu depoda büyük bir yangın çıktığı belirtildi.

Toplam 17 tank, pompa istasyonları, operatör ve tartı odaları ile teknik yapılar ağır hasar gördü. Tesisin çevre çitlerinin yıkıldığı ve toplam depolama kapasitesi 16 bin metreküpü aşan deponun kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

AZERBAYCAN'A YÖNELİK ART ARDA SALDIRILAR

Rusya son haftalarda Ukrayna’daki Azerbaycan bağlantılı enerji tesislerini hedef alıyor.

7-8 Ağustos gecesi SOCAR’ın Odessa’daki bir başka petrol deposu beş "Şahid" dronuyla vuruldu, yangın çıktı ve dizel hattı zarar gördü.

28 Haziran’da ise, Orlovka yakınında Azerbaycan gazının Ukrayna’ya giriş yaptığı Trans-Balkan doğalgaz hattı saldırıya uğradı.

BAKÜ SİLAH KARTINI GÜNDEME GETİREBİLİR

Caliber.Az’ın güvenilir kaynaklarına göre, Rusya’nın Azerbaycan’ın çıkarlarına yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde Bakü, Ukrayna’ya yönelik silah sevkiyatı ambargosunu kaldırma seçeneğini değerlendirecek.

STRATEJİK TRANSİT MERKEZİ VURULDU

SOCAR, Azerbaycan’ın ulusal petrol ve gaz şirketi olarak Ukrayna dahil birçok ülkede akaryakıt istasyonu, terminal ve lojistik tesis işletiyor.

Saldırının hedefi olan Odessa’daki depo, Avrupa pazarlarına yönelik akaryakıt ürünleri için kritik bir transit ve ihracat merkezi olarak tanımlanıyordu.