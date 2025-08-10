Azerbaycan'dan Putin’i çileden çıkaracak karar! Ukrayna’ya silah sevkiyatını mı başlatıyor?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna’daki Azerbaycan enerji altyapısına yönelik saldırılarını görüştü. Görüşmede, Azerbaycan gazının geçtiği doğalgaz tesisleri ile SOCAR’a ait Odessa’daki petrol deposunun hedef alınması ele alındı.

İki lider, Rus silahlı kuvvetlerinin eylemlerinden duydukları tepkiyi dile getirdi.

Caliber.Az’ın güvenilir kaynaklarına göre, Rusya’nın Azerbaycan’ın çıkarlarına yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde, Bakü, Ukrayna’ya yönelik silah sevkiyatı ambargosunu kaldırma seçeneğini değerlendirecek.

ARDI ARDINA SALDIRILAR

Rusya, son haftalarda Ukrayna’daki Azerbaycan bağlantılı enerji tesislerine iki büyük saldırı düzenlemişti.

7-8 Ağustos 2025 gecesi, Odessa bölgesinde SOCAR’a ait petrol deposu beş adet “Shahed” tipi saldırı dronuyla vuruldu. Saldırı sonucu yangın çıktı, dizel boru hattı zarar gördü ve dört çalışan ağır yaralandı.

28 Haziran 2025’te ise, Azerbaycan gazının Ukrayna’ya giriş yaptığı Trans-Balkan doğalgaz boru hattının kilit noktası olan Orlovka yakınındaki gaz dağıtım istasyonu hedef alındı.

ARKA PLAN

Rusya’nın Odessa’daki SOCAR petrol deposuna yönelik saldırısı, Azerbaycan bağlantılı Ukrayna’daki tesislere yapılan ikinci büyük saldırı oldu. İlk saldırı, Haziran ayında Trans-Balkan hattındaki gaz istasyonuna düzenlenmişti. Her iki olayda da enerji altyapısına ciddi hasar verildi.