Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Azerbaycan'dan Putin’i çileden çıkaracak karar! Ukrayna’ya silah sevkiyatını mı başlatıyor?

Azerbaycan'dan Putin’i çileden çıkaracak karar! Ukrayna’ya silah sevkiyatını mı başlatıyor?

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Azerbaycan&#039;dan Putin’i çileden çıkaracak karar! Ukrayna’ya silah sevkiyatını mı başlatıyor?
Ukrayna, Rusya, Savaş, Saldırı, Ambargo, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna’daki Azerbaycan enerji tesislerine yönelik saldırılarını görüştü. Bakü, saldırıların sürmesi halinde Ukrayna’ya silah sevkiyatı ambargosunu kaldırma seçeneğini masaya koydu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna’daki Azerbaycan enerji altyapısına yönelik saldırılarını görüştü. Görüşmede, Azerbaycan gazının geçtiği doğalgaz tesisleri ile SOCAR’a ait Odessa’daki petrol deposunun hedef alınması ele alındı.

İki lider, Rus silahlı kuvvetlerinin eylemlerinden duydukları tepkiyi dile getirdi. 

Caliber.Az’ın güvenilir kaynaklarına göre, Rusya’nın Azerbaycan’ın çıkarlarına yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde, Bakü, Ukrayna’ya yönelik silah sevkiyatı ambargosunu kaldırma seçeneğini değerlendirecek.

ARDI ARDINA SALDIRILAR

Rusya, son haftalarda Ukrayna’daki Azerbaycan bağlantılı enerji tesislerine iki büyük saldırı düzenlemişti.

7-8 Ağustos 2025 gecesi, Odessa bölgesinde SOCAR’a ait petrol deposu beş adet “Shahed” tipi saldırı dronuyla vuruldu. Saldırı sonucu yangın çıktı, dizel boru hattı zarar gördü ve dört çalışan ağır yaralandı.

28 Haziran 2025’te ise, Azerbaycan gazının Ukrayna’ya giriş yaptığı Trans-Balkan doğalgaz boru hattının kilit noktası olan Orlovka yakınındaki gaz dağıtım istasyonu hedef alındı.

ARKA PLAN

Rusya’nın Odessa’daki SOCAR petrol deposuna yönelik saldırısı, Azerbaycan bağlantılı Ukrayna’daki tesislere yapılan ikinci büyük saldırı oldu. İlk saldırı, Haziran ayında Trans-Balkan hattındaki gaz istasyonuna düzenlenmişti. Her iki olayda da enerji altyapısına ciddi hasar verildi.

Kaynak: Dış Haberler

Bodrum FK - Pendikspor maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Maçı Mehmet Ali Özer yönetecekPakistan’dan Hindistan’a nükleer savaş tehdidi! "Baraj yapsın, 10 füze atarız"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pakistan’dan Hindistan’a nükleer savaş tehdidi! "Baraj yapsın, 10 füze atarız" - DünyaPakistan’dan Hindistan’a nükleer savaş tehdidiKomşuda klor gazı ülkeyi esir aldı! 600'den fazla kişi hastanelik oldu - DünyaKomşuda klor gazı ülkeyi esir aldı! 600'den fazla hasta varÇin’in 30 yıllık hakimiyetini bitirecek hamle başlatıldı! Güç dengesi altüst olacak - DünyaÇin’in 30 yıllık hakimiyetini bitirecek hamle!Türk İHA’sı ilk kez törenle görücüye çıktı: Bayraktar TB2 Hırvatistan semalarında! - DünyaTürk İHA’sı ilk kez törenle görücüye çıktı!İsrailliler “Gazze’den çıkın” sloganıyla televizyon kanalını bastı! "Halk ateşkes istiyor" - Dünya“Gazze’den çıkın” sloganıyla yayını bastılar!Oyun makinesinden çıktı, ölüm saçıyor! Apar topar toplatıldı, Türkiye’de de satılıyor - DünyaGerçek mermi ateşleyen oyuncaklar apar topar toplatıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...