Batman’ın Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesinde bir ağılın üzerine çığ düşmesi sonucu 45 küçükbaş hayvan telef oldu.

Batman’ın Sason ilçesi Yücebağ beldesi Tepe Mahallesi’nde, öğle saatlerinde Kudbettin Güneş’e ait küçükbaş hayvanların barındığı ağılın üzerine çığ düştü. Çığın düşmesiyle ağıl büyük ölçüde zarar gördü.

45 KEÇİ TELEF OLDU

İhbar üzerine bölgeye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, çığ altında kalan 45 keçinin telef olduğu belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer bölgede yaşayan vatandaşları çığ riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

