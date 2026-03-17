Ramazan ayının son günleri yaklaşırken tüm Müslümanlar bayram hazırlıklarını tamamlamaya şimdiden başladı. 2026 Ramazan Bayramı’nda iftar sofralarından bayram ziyafetlerine kadar, Kayseri mutfağının nadide lezzetlerinden biri olan Nevzine tatlısı dikkat çekiyor. Coğrafi işaretli Kayseri Nevzinesi sadece tatlı olarak değil, yöresel bir kültür mirası olarak da sofralarda yer alıyor. İşte Kayseri mutfağının gizli hazinesi Nevzine tatlısı tarifi...

Kayseri mutfağının gizli hazinesi! Nevzine tatlısı tarifi

NEVZİNE TATLISI TARİFİ

Kayseri Nevzinesi temel malzemeleri un, ceviz içi, tahin, bitkisel yağ, tereyağı ve zeytinyağı karışımı, sirke ve kabartma tozu olan bir hamurun pişirilip üzerine üzüm pekmezi şerbeti dökülmesiyle hazırlanıyor.

Hamur tepside elle yoğrulup bastırılarak hazırlanıyor; yörede buna “nevzine basmak” deniyor. Tahin, ceviz içi ve üzüm pekmezi kullanılarak yapılan bu işlem, tatlıya kendine özgü dokusunu ve lezzetini kazandırıyor.

6-7 cm’lik kare dilimler halinde sunulan tatlı, piştikten sonra şerbetrle buluştuğunda hamur dokusunu koruyarak ağızda dağılan eşsiz bir lezzet sunuyor.

Bayram, düğün ve misafir tatlısı olarak Kayseri’de özel bir yere sahip olan Nevzine, gelinlerin kız isteme merasimlerinde ve ramazan sofralarında da önemli bir rol oynuyor.

Eskiden mahalle fırınlarında hazırlanan Nevzine, günümüzde evlerde de yapılsa da geleneksel tarif ve yöntem korunarak hazırlanması tatlının kendine has tadını sağlıyor.

KAYSERİ NEVZİNESİ NASIL YAPILIR?

Hamuru İçin:

1 kg un

350 g tereyağı

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı tahin

1 yemek kaşığı yoğurt

2 adet yumurta

250 g ceviz içi

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tutam tuz

Şerbet İçin:

7 bardak su

5 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı pekmez

1 dilim limon

Nevzine Nasıl Yapılır?

Şerbeti için şeker, su ve limon dilimleri yüksek ateşte kaynatılır. Ardından pekmez ilave edilip soğumaya bırakılır. Tereyağı, tahin, zeytinyağı, yumurta, yoğurt, kabartma tozu ve vanilya bir kaba alınıp azar azar un ilave edilerek karıştırılır. Doğranmış ceviz de ilave edildikten sonra elle yoğrularak pürüzsüz ve yumuşak bir hamur elde edilir. Yağlanan fırın tepsisine elle açılan hamur bir parmak kalınlığında yayılır. 7cm'lik kareler kesip ortalarına ceviz içi eklenir ve 30 dakika dinlendirilir. 140 derece ısıtılmış fırında 45 dakika pişirilir ve fırının derecesi 160 derece yapılıp 10 dakika daha pişirilir. Fırından çıkarıp 10 dakika bekletilir. Ilık şerbet nevzinenin üzerine gezdirerek dökülür ve soğuduktan sonra servis edilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası