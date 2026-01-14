Son zamanlarda sosyal medyada hızla yayılan patates görünümlü poğaça tarifi, görenleri olduğu kadar deneyenleri de şoke etti. Görüntüsü patatese benzeyen bu tarif, lezzetiyle de klasik poğaçayı aratmıyor. İşte, patates görünümlü poğaça yapımı....

Son zamanların en popüler mutfak trendi olan patates görünümlü poğaçanın hazırlanışı merak ediliyor. İlk bakışta gerçek bir patatesi andıran bu tarif, aslında içi yumuşacık patatesli poğaça. Ünlü sosyal medya fenomeni Buket Sönmez’in de deneyip takipçileriyle paylaştığı tarifin detayları araştırılıyor.

PATATES GÖRÜNÜMLÜ POĞAÇA TARİFİ MALZEMELERİ

Hamuru için:

2,5 su bardağı un (az gelirse kontrollü ekleyin)

1 çay bardağından 1 parmak eksik süt

1 adet yumurta

1 çay kaşığı kuru maya

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı tereyağı

Toprak kaplama için:

1 silme tatlı kaşığı kakao

1 tepeleme tatlı kaşığı un

İç harcı için:

1 adet büyük boy haşlanmış patates

Ezine peyniri

Rende kaşar peyniri

(İç harç isteğe göre farklı malzemelerle de hazırlanabiliyor.)

PATATES GÖRÜNÜMLÜ POĞAÇA NASIL YAPILIR?

İlk olarak patates görünümlü poğaçanın hamuru yapılır. Bunun için tereyağı hariç tüm malzemeler yoğurma kabına alınarak yoğurulur. Ardından tereyağı eklenip tekrar yoğurulur, hamur, üzeri kapalı şekilde iki katına çıkana kadar mayalanmaya bırakılır.

Bu esnada iç harç hazırlanmaya başlanır. Haşlanan patatesler ezilir. İçine ezine peyniri ve kaşar peyniri eklenerek iyice karıştırılır. Mayalanan hamur 6 eşit bezeye ayrılıp kısa süre dinlenmeye bırakılır. Bezeler açılıp iç harç konularak oval şekilde kapatılır.

Kakao ve un karıştırılarak poğaçalar bu karışıma bulandırılır. Pipet veya benzeri bir aparatla çukurlar açılarak patates görünümü verilmeye başlanır.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, kızarmadan yaklaşık 25 dakika pişirilir. Üzeri kızarmasın diye ilk 10 dakikadan sonra alüminyum folyo ile kapatılması gerekir. Son olarak 10–15 dakika daha pişirilir.

