Dünyanın gözü Pekin’deki dev zirvedeydi ancak kameralar kapandığında asıl müdahele operasyonu başladı. Dünya basını Trump’ın Çin ziyaretine damga vuran olaylar derledi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e gerçekleştirdiği iki günlük kritik ziyaret sona erdi. Ancak kameralar önünde verilen pozların arkasında, siber casusluk endişelerinden mutfak güvenliğine kadar uzanan olağanüstü önlemler alındığı ortaya çıktı.

ÇİN MALI HER ŞEY ÇÖPE: TEMİZLİK OPERASYONU

Zirvenin en çok konuşulan anı, ABD heyetinin Pekin’den ayrılmadan hemen önce gerçekleştirdiği güvenlik hamlesi oldu. Daily Mail muhabirinin bizzat tanık olduğu olayda, ABD’li personel uçağa binmeden hemen önce Çin tarafınca dağıtılan basın kartlarını, heyet rozetlerini ve tüm anı eşyalarını uçağın kapısındaki çöp kutusuna fırlattı. "

Çin yapımı hiçbir şeyi uçağa sokmuyoruz" ilkesiyle hareket eden ekip, siber casusluk riskine karşı tek bir iğnenin bile dinleme cihazı içerebileceği varsayımıyla hareket etti. Hatta delegasyonun tüm üyeleri, kişisel telefonlarını ve bilgisayarlarını ABD’de bırakarak, Çin seyahati boyunca sadece tek kullanımlık "burner" telefonlar kullandı.

Dünya basını peşine düştü: Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken detay

TRUMP KENDİ ŞEFLERİNİ GETİRDİ

Pekin yönetimi, Trump’ın damak tadına hitap etmek için Pekin ördeğinden sığır kaburgasına kadar zengin bir menü hazırlasa da, Beyaz Saray güvenliği mutfakta da şansa yer bırakmadı. Çin basınında yer alan detaylara göre, Başkan Trump ziyaret boyunca Çin malı hiçbir yiyecek tüketmedi. Beyaz Saray, Başkan’ın tüm öğünlerini hazırlaması için kendi şeflerini ve malzemelerini yanında getirdi. Çinli şeflerin Trump’ın sevdiği "iyi pişmiş biftek ve ketçap" ikilisini lüks bir sunumla hazırlama çabası takdir toplasa da, Trump kendi güvenli mutfak hattının dışına çıkmadı.

Dünya basını peşine düştü: Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken detay

XI JINPING’İN "PUTİN" GÖNDERMESİ

İki liderin Zhongnanhai bahçelerinde yaptığı yürüyüş, diplomatik bir satranç oyununa sahne oldu. Xi Jinping, Trump’ı etkilemek için buraya çok nadir yabancı liderleri getirdiğine vurgu yaparken, aralarındaki samimiyeti pekiştirmek için Trump’ın hayranlık duyduğu Rusya liderine atıfta bulundu.

Xi’nin "Örneğin, Putin buraya gelmişti" diyerek Moskova ile olan yakın ortaklığını hatırlatması, Trump’ın "Buna alışabilirim" diyerek mekanı övmesiyle karşılık buldu.

Xi’nin 100 yıllık birleşik ağaçları göstererek "birlikte çalışma" mesajı vermesi ise zirvenin en sembolik anlarından biri olarak kaydedildi.

Dünya basını peşine düştü: Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken detay

ZİRVENİN SÜRPRİZ YILDIZI: ELON MUSK’IN OĞLU

Zirveye babası Elon Musk ile birlikte katılan altı yaşındaki X Æ A-XII, Çin sosyal medyasında bir moda ikonu haline geldi. Çin tarzı ipek ceketi ve elinde taşıdığı geleneksel "kaplan başı" figürlü çantasıyla Büyük Halk Salonu’nu ziyaret eden küçük Musk, Çinlilerin kalbini fethetti. Fotoğrafların viral olmasının ardından, çocuğun taşıdığı kaplan figürlü çanta internet üzerinde hızla tükenerek zirvenin en beklenmedik ticari başarısına imza attı.

ÇKP HİYERARŞİSİNDE "DÜRTÜKLENEN" DIŞİŞLERİ BAKANI

Zirve sırasında kameralara yansıyan bir diğer ilginç an ise Çin Komünist Partisi içindeki tartışma anları oldu. Protokol sırasında ÇKP’nin 5 numaralı ismi Cai Qi’nin yanında duran Dışişleri Bakanı Wang Yi, arkasındaki bir yetkilinin sorusuna cevap vermek için kafasını çevirdiği anda ilginç bir tepkiyle karşılaştı. Cai Qi’nin, hiyerarşiyi bozduğu gerekçesiyle Wang Yi’yi şiddetli bir şekilde dürtükleyerek azarlaması ve Bakan’ın "tamam, bitti" dercesine elini tutması, kayıtlara geçti.

Dünya basını peşine düştü: Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken detay

TRUMP'IN ÇİN ZİYARETİNDE "KOLTUK TARTIŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump’ın 13-15 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiği kritik Pekin ziyareti, sadece ticaret anlaşmaları ve İran savaşına dair başlıklarla değil, sosyal medyada geniş yankı uyandıran bir "koltuk detayı" ile de gündeme oturdu.

Dokuz yıl aradan sonra Çin’e giden ilk ABD başkanı olan Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in görüşmesi sırasında kameralara yansıyan görüntüler, diplomatik bir protokol tartışmasını ateşledi.

Görüşmenin ardından sosyal medya platformlarında hızla yayılan videolarda, Şi Cinping’in oturduğu koltuğun Trump’ınkinden belirgin şekilde daha yüksek olduğu iddia edildi. Trump’ın Şi’den yaklaşık 10 santimetre daha uzun olmasına rağmen, oturma düzeninde Şi’nin daha yapılı ve yüksekte görünmesi üzerine kullanıcılar, "Çin Komünist Partisi’nin her ayrıntıyı santimetresine kadar hesaplayarak Trump’ı daha kısa göstermeye çalıştığı" yönünde paylaşımlarda bulundu.

MİNDER KRİZİ: TRUMP’IN MÜDAHALESİ Mİ?

Tartışmaların odağındaki bir diğer iddiaya göre ise bu durum bilinçli bir protokol mühendisliğiydi. Bazı iddialar, Çinli yetkililerin Trump ve Şi’nin boylarını eşitlemek için Trump’ın koltuğuna küçük bir minder yerleştirdiğini, ancak Trump’ın bunu fark ederek minderi kaldırttığını öne sürdü. Minderin kaldırılmasıyla Trump’ın koltuğunun daha basık kalması, fotoğraflarda Şi’nin daha baskın bir duruş sergilemesine yol açtığı şeklinde yorumlandı.

MERDİVEN NEZAKETİ

Ziyaret boyunca dikkat çeken tek detay koltuklar değildi. Trump’ın heyetinde listede olmayan "sır bir yolcunun" bulunduğu iddiaları basında yer alırken, Büyük Halk Salonu’na çıkarken Şi Cinping’in yorgun görünen Trump’ın dinlenmesi için merdivenlerde kısa bir duraksama yapıp meydan hakkında bilgi vermesi de "nezaket mi yoksa gövde gösterisi mi?" sorularını beraberinde getirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası