Azerbaycan Rus medyasına ateş püskürdü: Bir daha o ismi kullanmayın!

"ESKİ AYRILIKÇI REJİMLERİN İSİMLERİNE SON VERİLMELİ"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aykhan Hacızade, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu haber dilinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Rus tarafının Azerbaycan yer isimlerinin çarpıtılmasına ve eski ayrılıkçı kukla rejim tarafından benimsenen isimlerin topraklarımıza atıfta bulunmak için kullanılmasına son vermesini bekliyoruz" dedi.

KARABAĞ'DA KELİMELER SAVAŞINA DÖNÜŞEN KRİZ

Tartışmanın merkezindeki şehir, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankendi. Ancak Tass ajansı, haberde Hankendi yerine "Stepanakert" adını kullanarak Bakü yönetimini öfkelendirdi. Hacızade, bu tercihin bilinçli bir provokasyon içerdiğini ima ederek şu ifadeyi kullandı:

"Bu tür eylemler devam ederse, mütekabiliyet ilkesi uyarınca Azerbaycan da Rusya’daki çeşitli yer isimlerini tarihi adlarıyla anabilir."

TASS'A AÇIK ÇAĞRI: ÖZÜR VE DÜZELTME BEKLİYORUZ

Bakü yönetimi, Tass’tan resmi bir özür ve ilgili haberde düzeltme talep ediyor. Sözcü Hacızade, bu talebin karşılanmaması halinde Azerbaycan’ın ülke yasaları uyarınca "ilgili önlemleri" devreye sokacağını vurguladı.

"Bu konuda uygun bir düzeltme yapılmadığı takdirde, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunları çerçevesinde Tass’ın ülkedeki faaliyetleriyle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır."

Azerbaycan tarafından yapılan bu sert çıkışa rağmen, şu ana kadar ne Rus hükümetinden ne de Tass ajansından bir cevap gelmedi. Konunun diplomatik kriz boyutuna taşınıp taşınmayacağı, Kremlin’in vereceği tepkiyle netlik kazanacak.