Hankendi'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17'nci Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'ın Hankendi şehrine geldi. Zirve oturumuna hitap edecek Erdoğa, liderlerle görüşmeler gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde gerçekleştirilecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi. Erdoğan'ı Azerbaycan'ın Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nda, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Ağdam, Fuzuli ve Hocavend bölgelerindeki Özel Temsilcisi Emin Hüseynov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün karşıladı.

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Azerbaycan yolculuğu öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Hankendi'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamında, "Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı bir Gelecek için Yeni Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Vizyonu" temasıyla, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde yapılacak zirvenin oturumunda hitap etmesi bekleniyor.