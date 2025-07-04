Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Hankendi'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da

Hankendi'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan, Zirve, Ekonomi, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17'nci Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'ın Hankendi şehrine geldi. Zirve oturumuna hitap edecek Erdoğa, liderlerle görüşmeler gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde gerçekleştirilecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi. Erdoğan'ı Azerbaycan'ın Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nda, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Ağdam, Fuzuli ve Hocavend bölgelerindeki Özel Temsilcisi Emin Hüseynov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün karşıladı.

Hankendi'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da - 1. Resim

Azerbaycan yolculuğu öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.

Hankendi'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti - 1. Resim

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Hankendi'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamında, "Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı bir Gelecek için Yeni Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Vizyonu" temasıyla, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde yapılacak zirvenin oturumunda hitap etmesi bekleniyor.

Zirveye, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarına ilave olarak, aralarında KKTC'nin de olduğu gözlemciler ile uluslararası kuruluşların temsilcileri katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kıtaları aşarak geldi! 234 gündür denizleri gezen Oruç Reis yolculuğunu tamamladıTürkiye’nin deniz yetki hamlesi Mısır’ı çaresiz bıraktı! ABD'den yardım dilendiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ekrem İmamoğlu'na "sahte diploma" iddianamesi! İstenen ceza belli oldu - Gündemİmamoğlu'na yeni siyasi yasak ve hapis talebiCezaevinden çıkıp dehşet saçtı! Geride öksüz 4 çocuk kaldı - GündemCezaevinden çıkıp dehşet saçtı! Geride öksüz 4 çocuk kaldıSirenler çalacak! Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi: Panik yapmayın - GündemSirenler çalacak! 'Panik yapmayın!Yangın 3. gününde, alevler yerleşim yerinde: Korku filmi gibi! Ödemiş tarihinin en büyük felaketi - Gündem"Ödemiş tarihinin yaşadığı en büyük felaket"Dışişleri Bakanlığı'ndan Kerkük açıklaması: Irak Türkmenlerinin yanındayız! - GündemTürkiye-Irak hattında Türkmen gerilimi!Beyoğlu'na gidenlerin ilk duraklarındandı... 60 yıllık tarihi lokanta iflas bayrağını çekti - Gündem60 yıllık tarihi lokanta iflas bayrağını çekti
Sonraki Haber Yükleniyor...