Erdoğan ve bakanlar yapay zekayla canlandırıldı! Sosyal medyada gündem olan video

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Türkiye'nin yapay zeka hamlesini anlattı. Hazırlanan videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerinin yapay zekayla canlandırılması dikkat çekti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyelerinin yapay zeka tarafından canlandırıldığı bir video paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerinin yapay zekayla canlandırılması ilgi odağı oldu.

"TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİMİZİ BÜYÜTECEĞİZ"

Videoda 2030 yılı Sanayi ve Teknoloji Stratejisi hedeflerine değinen Bakan Kacır, "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizdeki hedeflere ulaşırken yapay zekaya daha fazla yatırım yapacak, dijital altyapımızı ve insan kaynağımızı güçlendirecek, yerli ve açık kaynak ürünlere öncelik verecek, teknoloji girişimlerimizi büyüteceğiz" dedi.

"YAPAY ZEKA FONU'YLA YERLİ YAPAY ZEKA GİRİŞİMLERİNİ BÜYÜTECEĞİZ"

Paylaşımında yapay zekanın küresel ekonomiyi ve teknolojiyi kökten değiştirdiğini hatırlatan Kacır, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hedefimiz bu dönüşümü izlemek değil, ona bizzat yön vermektir. Yapay zeka stratejimizde attığımız adımlar son derece somut. Birincisi, altyapımızı kuruyoruz. Büyük ölçekli yapay zeka modellerini geliştirmek için gereken yüksek işlem gücüne sahip bilişim altyapısını hızla hayata geçiriyoruz. Yürüteceğimiz proje ve desteklerle halihazırda 250 megavat düzeyinde olan veri merkezi yatırımlarını 2030 yılına dek 1 gigavat seviyesine çıkaracağız. 10 milyar doları aşan yatırımların hayata geçeceği güvenli ve kesintisiz enerji alt yapısına sahip veri merkezi bölgeleri kuracağız. İkincisi; kendi büyük dil modelimizi geliştiriyoruz. Ekonomimize doğrudan katma değer sağlayacak Türkçe Büyük Dil Modeli’ni özel sektörümüz ve akademimizle birlikte inşa ediyoruz. Üçüncüsü; insan kaynağımızı güçlendiriyoruz. Yapay zeka alanında uzmanlık eğitimlerini yaygınlaştırıyor, çalışanlarımızı mesleklerin dönüşümüne hazırlıyoruz. Yapay Zeka Fonu ile yerli yapay zeka girişimlerini büyütmeyi amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hedefimiz 2030’da Türkiye’yi dünyanın en büyük yapay zeka ekonomilerinden biri haline getirmek" ifadelerini kullandı.

Kacır, videoyu açık kaynak tabanlı, çok modlu üretken yapay zeka ile hazırlayan yerli girişime de teşekkürlerini iletti.