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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan aile fotoğrafında yer aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Azerbaycan, Erdoğan, İlham Aliyev, Kazakistan, Pakistan, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17'nci Zirvesi, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde Hankendi Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirve öncesi liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin düzenlendiği alana gelişinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi başladı! Erdoğan aile fotoğrafında yer aldı - 1. Resim

AİLE FOTOĞRAFI

Zirvede çekilen aile fotoğrafında Erdoğan ve Aliyev'in yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yer aldı.

Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Afganistan geçici hükümeti Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader, Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el-Cabir, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ve EİT Genel Sekreteri Asad Majeed Khan da aile fotoğrafı çekilirken hazır bulundu.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi başladı! Erdoğan aile fotoğrafında yer aldı - 2. Resim

ZİRVENİN ADRESİ SEMBOLİK ÖNEM TAŞIYOR

Fotoğraf çekiminin ardından liderler, "Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı bir Gelecek için Yeni Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Vizyonu" temalı zirvenin yapılacağı salona geçti.

Zirvenin Karabağ'da bir dönem işgalci rejimin başkent olarak kullandığı Hankendi'de yapılması, Azerbaycan için sembolik önem taşıyor.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi başladı! Erdoğan aile fotoğrafında yer aldı - 3. Resim

ZİRVE 2 YILDA BİR DÜZENLENİYOR

Türkiye, İran, Pakistan devlet ve hükümet başkanlarının bölgesel ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla 1964'te İstanbul'da bir araya gelerek yayımladıkları bildiriyle kurulan Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) platformunun devamı niteliğinde olan EİT, 1979'da İran'da yapılan devrim sonrasında faaliyetlerini askıya almak durumunda kalmıştı. 3 ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin 1980'li yılların başında yeniden gelişmeye başlamasıyla işbirliğinin RCD'nin hukuki zemini üzerinde ama farklı bir isim altında sürdürülmesi kararı alınmıştı. EİT'in temeli böylece 1985'te atılmıştı.

Türkiye, Pakistan, İran, Afganistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan'ın üye, KKTC'nin ise gözlemci üye olduğu EİT'in devlet başkanları zirvesi 2 yılda bir düzenleniyor.

Teşkilat, zirve ve dışişleri bakanları düzeyindeki dönemsel toplantıların yanı sıra ticaret, ulaştırma, tarım, enerji, çevre, sağlık, sanayi, maliye ve ekonomi bakanlarıyla düzenli toplantılar yaparak sektörel bazda alınan kararlar ve işbirliği projelerinin hayata geçirilmesine imkan sağlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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