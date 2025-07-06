Rusya’dan Azerbaycan’a misilleme! Ermenistan’daki üslerde asker sayısı artırılıyor

Kafkasya’da gerilim tırmanıyor! Azerbaycan’la yaşanan kriz sonrası Rusya, Ermenistan’daki askeri üslerinde personel sayısını artırma kararı aldı.

DIŞ HABERLER—Turkiyegazetesi.com.tr'nin ele geçirdiği belgelere göre Rusya, Azerbaycan ile yaşanan gerilimin ardından Ermenistan’ın Gümrü kentindeki askeri üssünde personel sayısını artırıyor.

"KUZEY KAFKASYA VE KIRIM'DAN SEVKİYAT"

Rus askeri kaynaklarına göre, bu personel Rostov, Volgograd ve işgal altındaki Kırım'daki birliklerden seçiliyor.

Gümrü'de, Güney Kafkasya'daki en büyük yabancı askeri varlık olan Rusya Federasyonu’nun 102. Askeri Üssü bulunuyor. Yaklaşık 5 bin personelin görev yaptığı üste 2001 Rus ve 2000 Ermeni asker yer alıyor. Tesiste S-300 uçaksavar füze sistemleri ve MiG-29 savaş uçakları konuşlu durumda.

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Üs, 1995 yılında kurulmuş olup, Erivan ile Moskova arasında imzalanan mevcut anlaşmaya göre 2044 yılına kadar faaliyet göstermeye devam edecek.

AZERBAYCAN TEPKİLİ

Azerbaycanlı yetkililer, Rusya'nın bu üs üzerinden Ermenistan'ın silahlanmasına destek verdiğini ve bölgedeki askeri gerilimi tırmandırdığını hatırlattı. Bakü yönetimi, Moskova’nın bu adımlarının Kafkasya’daki istikrarı tehdit ettiğini dile getirdi.

ERMENİSTAN'DA TABLO DEĞİŞİYOR

Geçtiğimiz günlerde Ermeni yetkililer, Moskova ile gerilen ilişkiler nedeniyle Hindistan'dan topçu sistemleri, hava savunma unsurları ve elektronik harp ekipmanları satın almaya başladıklarını doğrulamıştı.

NELER OLDU?

27 Haziran'da Rusya'nın Yekaterinburg kentinde polis operasyonu sırasında iki Azerbaycanlı kardeşin ölümü Bakü-Moskova hattında tansiyonu yükseltti.

Azerbaycanlı kaynaklar kardeşlerin gözaltı sırasında "acımasızca öldürüldüğünü" öne sürerken, Rus makamları ölümlerden birinin kalp krizi nedeniyle gerçekleştiğini savundu. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma talep eden Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rus Büyükelçi'yi çağırarak protesto notası verdi ve faillerin adalet önüne çıkarılmasını istedi.

BAKÜ'DEN SERT TEPKİ: SPUTNİK OFİSİNE OPERASYON

Azerbaycan polisi, 30 Haziran'da Bakü'deki Rus devlet ajansı Sputnik'in ofisinde arama yaptı ve iki çalışanı, FSB ajanı oldukları gerekçesiyle gözaltına aldı.

Bakü, daha önce Rus Evi adlı kuruluşu da "casusluk" faaliyetleri nedeniyle kapattığını açıklamıştı.

Azerbaycanlı yetkililer, Rusya'nın ülkede medya ve diplomasi üzerinden istihbarat topladığını öne sürdü.

"ALİYEV'DEN AÇIK MESAJ: SUÇLULAR HESAP VERMELİ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yekaterinburg'daki ölümlerle ilgili Rusya'dan suçunu kabul etmesini ve kapsamlı bir soruşturma yürütmesini talep etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise özür dilemekle yetindi. Bakü, bu özrü yetersiz bularak ilişkilerde sertleşen tavrını sürdürdü.

"BÖLGEDEKİ GÜÇ DENGESİ DEĞİŞİYOR"

2020’deki İkinci Karabağ Savaşı zaferiyle bölgedeki lider konumunu pekiştirdi. Azerbaycan, hem nüfus hem ekonomi hem de askeri güç bakımından Ermenistan ve Gürcistan’ı geride bırakıyor.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN-ERMENİSTAN İTTİFAKI RUSYA'YI ÇÖKERTTİ!

Bakü, Moskova’nın Güney Kafkasya’daki askeri varlığını artırma çabalarına karşı çıkarken, Ermenistan’da barışçıl çözümü ve egemenliğini vurgulayan bir yaklaşım sergiliyor.

İngiliz ekonomist Timothy Ash, Kyiv Post için kaleme aldığı yazıda Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki yakınlaşmanın Rusya'nın Güney Kafkasya'daki nüfuzunu ciddi şekilde zayıflattığını savundu.

Ash, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın geçen ay Türkiye'ye yaptığı ziyaretin ardından Zengezur Koridoru konusunda üçlü bir anlaşmanın şekillendiğine dair haberlerin geldiğine dikkat çekti.