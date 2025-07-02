Rus kanallarında Azerbaycan’a alçak tehdit! "Rusya kaşını kaldırırsa..."

Rusya’nın en çok izlenen propagandacılarından Vladimir Solovyov, Rossiya-1 ekranında Azerbaycan’ı açıkça tehdit etti.

Rusya'nın önde gelen propaganda isimlerinden televizyoncu Vladimir Solovyov, Rossiya-1 kanalında yaptığı yayında Azerbaycan'a yönelik açık bir tehditte bulundu. Azerbaycan'ı 300 kilometrelik ortak sınırı hesaba katmaya çağıran Solovyov, Bakü'nün eylemlerinin Moskova ile büyük bir savaşa dönüşebileceğini söyleyerek gerilimi tırmandırdı.

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Vladimir Solovyov televizyon programında yaptığı konuşmada, Rusya'nın Azerbaycan'ı ekonomik yollarla etkileyebileceğini dile getirdi.

Solovyov şunları söyledi:

"Eğer Rusya bir an için kaşlarını kaldırırsa. Azerbaycan'ın 3. ticaret ortağıyız. Ve size Azerbaycan'dan Rusya'ya değil, Rusya'dan Azerbaycan'a aktarılan para miktarını hatırlatmak istiyorum. Ve sonra, görünüşe göre, durum çok değişebilir."

SAVAŞ İMASINDA BULUNDU

Solovyov, konuşmasına iki ülke arasındaki sınıra ve muhtemel bir savaşa işaret eden sözlerle devam etti:

"İşte buna güveniyorlar ya da 300 km'lik sınırı göz önünde bulunduruyorlar ve kendilerine neye izin verdiklerini okuyorlar ve merkezde savaşmak istediklerini söylemelerine nasıl izin verdiklerini izliyorlar. Azerbaycan topraklarında yaşayan aklı başında hiçbir insanın böyle bir aptallığa düşmeyeceğinden eminim."

GERGİNLİĞİN ARKA PLANI

İki ülke arasındaki gerilimin, Rusya'nın Yekaterinburg kentinde Azerbaycanlıların toplu olarak gözaltına alındığı ve iki kişinin hayatını kaybettiği olaydan sonra tırmandığı hatırlatıldı.

Bakü, ölümlerin Rus kolluk kuvvetlerinin uyguladığı şiddetten kaynaklandığı paylaşmıştı. Buna karşılık Azerbaycan'da yaklaşık 10 Rus vatandaşı gözaltına alındı. Daha sonra her iki ülkede de ek tutuklamalar gerçekleşti.