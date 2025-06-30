Azerbaycan’dan Rusya’ya emperyalizm suçlaması! Kremlin'den cevap gecikmedi

Azerbaycan devlet televizyonu, Rusya’daki Azerbaycanlılara yönelik operasyonlara sert tepki göstererek Moskova’yı “baskı” ve “emperyalizmle” suçladı. Kremlin’den ise cevap gecikmedi.

Rusya'da Azerbaycanlılara yönelik operasyonların ardından iki ülke arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı. Azerbaycan devlet televizyonu Moskova'yı "baskı" ve "emperyalizmle" suçladı.

YEKATERİNBURG'DA AZERBAYCANLILARA YÖNELİK OPERASYON

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde, 2000'li ve 2010'lu yıllardan kalma suç dosyaları kapsamında Azerbaycan kökenli şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Resmi açıklamaya göre altı kişi şüpheli olarak gözaltına alındı. Mahkeme Safarov Mazahir Mokhbali oğlu, Safarov Akif Mokhbali oğlu ve Safarov Ayaz Mokhbali oğlu için tutuklama kararı verdi. Diğer üç şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı.

İlk verilere göre gözaltına alınanlardan biri kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. İkinci bir ölüm vakası ise adli tıp incelemesiyle netleşecek.

AZERBAYCAN DEVLET TELEVİZYONUNDAN SERT YAYIN

Azerbaycan'ın en büyük devlet kanalında yayımlanan haberde Rusya, Azerbaycanlılara yönelik baskı ve sindirme politikası yürütmekle suçlandı.

Yayında, "Ne oldu Sayın Putin? Azerbaycan'ın güçlü bir devlet haline gelmesi, topraklarını geri alması, egemenliğini yeniden tesis etmesi sizi bu kadar mı endişelendiriyor?" ifadeleri yer aldı.

Haberde ayrıca, "Rusya'nın zorla dahil edilen halklara hükmetmeye alışkın olduğu" ve "Çarlık ya da Sovyet dönemindeki üstün ırk zihniyetinin sürdüğü" öne sürüldü.

RUSYA'DAN AZERBAYCAN'A "ÜZGÜNÜZ MESAJI

Rus basınında yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitry Peskov, Azerbaycan'ın Rusya ile ilgili kültürel etkinlikleri iptal ettiği yönündeki haberleri yorumladı.

"Alınan bu tür kararları içtenlikle esefle karşılıyoruz. Azerbaycan tarafının görüşüne göre bu tür taleplere neden olan olayların nedenlerini ve niteliğini açıklığa kavuşturmak için çalışmaya devam etmek önemlidir" dedi.

Peskov ayrıca, kolluk kuvvetlerinin çalışmalarının "böyle bir tepkinin nedeni olamaz ve olmamalıdır" olduğunu belirtti.

"Azerbaycan ile iyi ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜM RUSYA İLİŞKİLİ KÜLTÜREL ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Azerbaycan'da Rusya devlet ve özel kurumları tarafından düzenlenmesi planlanan konserler, festivaller, performanslar, sergiler ve diğer tüm kültürel etkinliklerin iptal edildiği açıklandı.

Bakü yönetimi, Rusya'daki soruşturmayı "sistematik ve gerekçesiz şiddet" olarak nitelendirerek tepkisini sertleştirdi.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERDE GERGİNLİK SÜRÜYOR

Olayların ardından Azerbaycan tarafı, Rusya ile ilgili tüm kültürel etkinlikleri iptal ettiğini açıkladı. Bakü yönetimi, Rusya'nın diaspora mensuplarına karşı yürüttüğü soruşturmaları "sistematik ve gerekçesiz şiddet" olarak nitelendirdi.

Şu anda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında planlanmış bir görüşme bulunmuyor. Peskov, "Şu anda gündemde Putin ve Aliyev arasında bir görüşme yok, ancak gerekirse bu görüşme mümkün olan en kısa sürede gerçekleşecektir" dedi.