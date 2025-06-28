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Bakü’den Moskova’ya nota: İki Azerbaycanlı baskında öldürüldü!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakü’den Moskova’ya nota: İki Azerbaycanlı baskında öldürüldü!
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Azerbaycan, Rusya’nın Yekaterinburg kentinde Azerbaycanlılara yönelik düzenlenen polis operasyonlarında iki vatandaşının öldürülmesi üzerine Moskova’ya sert tepki gösterdi. Olayın ardından Rusya Federasyonu'nun Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus güvenlik güçlerinin dün Yekaterinburg’da Azerbaycanlıların yaşadığı evlere baskın düzenlediği, bu baskınlarda iki Azerbaycanlının "vahşice öldürüldüğü", birkaç kişinin ağır yaralandığı ve dokuz kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bakü yönetiminin, yaşanan şiddet olaylarının derhal soruşturulması ve sorumlular hakkında cezai işlem yapılması yönündeki beklentisini Volokovıh’a net bir şekilde ilettiği ifade edildi.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Azerbaycan basınında yer alan haberlere göre operasyonlarda Ağdam kentinden olan Seferovlar ailesi hedef alındı. Aile fertlerinin yaşadığı 10'dan fazla daireye eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon sırasında Ziyaddin ve Hüseyin Seferov adlı iki kardeş hayatını kaybetti. Dokuz kişi gözaltına alınırken, üç kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

RUSYA'DAN OPERASYON AÇIKLAMASI

Rusya İçişleri Bakanlığı ise operasyonun geçmiş yıllarda işlenmiş bazı suçlarla ilgili soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada operasyonun Rusya Ulusal Muhafızları Özel Hızlı Müdahale Birimi (SOBR) desteğiyle yapıldığı belirtildi.

Bakanlık, Yekaterinburg'da çeşitli suçlara karıştığı öne sürülen kişilerin gözaltına alındığını ve adreslerde arama yapıldığını kaydetti. Ancak ölü ve yaralılarla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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