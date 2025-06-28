Ermenistan’da darbe planının sır perdesi aralandı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldılar!

Ermenistan siyasetini sarsan darbe planı ülkede büyük krize yol açtı. Ankara ve Bakü ile normalleşmeyi durdurmak isteyen muhaliflerin, Paşinyan’ın Türkiye ziyareti sonrası darbe hazırlığına giriştiği ortaya çıktı.

Ermenistan'da hükümet, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile yürüttüğü barış çabalarına karşı olduğu öne sürülen muhalif grupların ve kilise liderlerinin darbe planını ortaya çıkardı.

TRT World’ün haberine göre, bu komplo Paşinyan’ın Ankara’yı ziyaret edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kritik görüşmeler gerçekleştirmesinden sadece günler sonra ifşa oldu.

KİLİSE DESTEKLİ DARBE PLANI

Ermenistan güvenlik güçleri Çarşamba günü milliyetçi muhalefet hareketi Holy Struggle’ın lideri ve Ermeni Apostolik Kilisesi’nin önde gelen isimlerinden Başpiskopos Bagrat Galstanyan’ı darbe planladığı iddiasıyla tutukladı.

TRT World’e konuşan Bakü merkezli siyasi analist Fuad Chiragov ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Prof. Kamer Kasım, Paşinyan’a karşı çıkan güçlerin Azerbaycan ile barış anlaşması ve Türkiye ile normalleşme sürecini raydan çıkarmak için her yolu denemeye hazır olduklarını belirtti.

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PAŞİNYAN'IN BARIŞ HAMLELERİ HEDEFTE

Paşinyan hükümeti, Ermenistan’ın Karabağ bölgesini Azerbaycan’ın parçası olarak tanıyarak Bakü ile barış anlaşması imzalamaya ve Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeye çalışıyor.

Paşinyan stratejisi, ülkenin en güçlü dini kurumu olan Ermeni Apostolik Kilisesi’nin üst kademelerinde ve muhalif siyasetçilerde büyük tepki topladı.

Katolikos Garegin II ve Galstanyan gibi kilise liderleri, Türkiye ile yakınlaşmaya ve Azerbaycan’la uzlaşmaya şiddetle karşı çıkarak Paşinyan’ı istifaya zorlamaya çalıştı.

ANKARA İLE TARİHİ TEMAS

Paşinyan’ın yakın dönemde Ankara’ya giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşme dikkat çekti. İki liderin "Ermenistan-Türkiye normalleşme süreci, bölgesel gelişmeler ve sürekli diyalog" konularını ele aldığı açıklandı.

Bakü merkezli siyasi analist Fuad Chiragov, "Paşinyan karşıtı güçler çaresizler ve Azerbaycan ile barış anlaşmasını, Türkiye ile normalleşmeyi durdurmak için her şeyi yapacaklar" dedi.

MOSKOVA'NIN GÖLGESİ VE DİASPORA ETKİSİ

TRT World'e konuşan uzmanlara göre, Ermeni diasporası ve Rusya bağlantılı gruplar da sürecin arkasında. Rusya vatandaşı işadamı Samvel Karapetyan'ın, "Kilise’ye karşı kampanyaya kendi yöntemlerimizle müdahale ederiz" sözleri de Erivan’ın iç siyasetinde Moskova etkisi tartışmalarını körüklüyor.

YAKLAŞAN REFERANDUM BARIŞIN ANAHTARI MI?

Bir diğer gerilim başlığı ise Ermenistan'da yapılacak anayasa referandumu. Yeni düzenleme Karabağ’ın Ermenistan toprağı olduğu iddiasını anayasadan çıkarmayı hedefliyor. Analistlere göre bu değişiklik onaylanırsa Bakü ile barış anlaşmasının önündeki en büyük engel kalkacak.