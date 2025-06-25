Paşinyan duyurdu! Darbe girişimini engelledik

Ermenistan’da silahlı darbe girişimi güvenlik güçleri tarafından engellendi. Başbakan Paşinyan, planın arkasında "Kutsal Mücadele" hareketi ve Başpiskopos Galstanyan’ın olduğunu açıkladı. Turkiyegazetesi.com.tr, bu müdahale planının aylar önce İsviçre’deki gizli bir toplantıda hazırlandığını yazmıştı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, güvenlik güçlerinin yüksek rütbeli bir din adamının da dahil olduğu darbe girişimini engellediğini açıkladı. Paşinyan, kolluk kuvvetlerinin iktidarın silah yoluyla ele geçirilmesini hedefleyen bir planı ortaya çıkardığını söyledi. Olayın merkezinde muhalif hareket "Kutsal Mücadele" ve lideri Başpiskopos Bagrat Galstanyan yer alıyor.

BAŞPİSKOPOSUN EVİ ARANDI, DARBE İÇİN SİLAHLI HÜCRELER KURULMUŞ

Başbakan Paşinyan’ın duyurusunun ardından Galstanyan’ın ikametgahına yapılan baskında arama ve soruşturma faaliyetleri yürütüldü. Ermenistan Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Kutsal Mücadele" isimli örgütün anayasal yollarla iktidarı ele geçiremeyeceğine kanaat getirerek 2024 Kasım ayından itibaren yasa dışı yöntemlere yöneldiği belirtildi.

Komite, hareketin terör eylemleriyle birleşen darbe planını adım adım organize ettiğini ve bu amaçla aralarında eski askerlerin de bulunduğu 200 ila 250 kişilik vurucu timler kurduğunu kaydetti.

TURKİYEGAZETESİ.COM.TR UYARMIŞTI! MÜDAHALE TAKVİMİ İSVİÇRE'DE BELİRLENDİ

Turkiyegazetesi.com.tr ve Azerbaycan merkezli Caliber’in daha önce ortaya çıkardığı belgelerde, İsviçre’de kilise, diaspora ve Rusya bağlantılı aktörlerin katıldığı gizli bir toplantıda Paşinyan’a karşı müdahale planı yapıldığı bilgisi yer almıştı. Aynı belgelerde Paşinyan karşıtı ittifakın yalnızca fikir birliğine varmadığı, aynı zamanda müdahale için net bir tarih üzerinde anlaştığı da ifade edilmişti.

MİLLETVEKİLİ GÖZALTINA ALINDI, TELEGRAM KANALI OPERASYONU DOĞRULADI

Artsakh Ulusal Meclisi Milletvekili Davit Galstyan’ın tutuklandığı bildirildi. "Kutsal Mücadele" hareketine ait Telegram kanalında yapılan paylaşımda, Başpiskopos Bagrat Galstanyan’ın evinde arama yapıldığı doğrulandı. Telegram mesajlarında, Paşinyan’a karşı olan tüm yapıların baskı altında olduğu öne sürüldü.

SÖZLÜ GERİLİM FİZİKSEL ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Gerginlik yalnızca siyasi açıklamalarla sınırlı kalmamıştı. Şirak bölgesindeki tarihi Marmashen Manastırı’nda Başbakan Paşinyan destekçileriyle kilise yanlısı gruplar arasında arbede yaşandı.

PATRİKHANE PAŞİNYA KARŞI İSTANBUL'DA ÖNLEM ALMIŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Dolmabahçe’de gerçekleştirdiği gizli görüşmenin yankıları sürerken, İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nin tutumu dikkat çekmişti.

Daha önce Turkiyegazetesi.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre, İstanbul’daki temaslar sırasında Patrikhane, Paşinyan’ın kentteki programına herhangi bir düzeyde katılım göstermemişti. Diplomatik kaynaklar, patrikhane kapılarının Paşinyan’ın gelişi öncesinde özellikle kapalı tutulduğunu bildirmişti.

ERMENİSTAN'DA TAŞNAKLARA BASKIN: PARTİ TEMSİLCİLERİNİN EVLERİNDE ARAMA

Ülkedeki muhalif yapılar ve siyasi partilere yönelik yeni operasyonlar gündemde. Ermenistan medyası, Taşnaktsutyun (Ermenistan Devrimci Federasyonu – EDF) partisi temsilcilerinin evlerinde arama yapıldığını bildirdi.

EDF ÜYELERİNİN EVLERİNE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Edinilen bilgilere göre şu anda EDF Taşnaktsutyun Yüksek Kurulu üyesi İgor Sarkisyan, EDF Abovyan Komitesi üyesi Vardan Avakyan, Hrazdan Komitesi üyesi Artaşes Hunanyan ve Noyemberyan Komitesi üyesi Varazdat Amiraghyan'ın evlerinde güvenlik güçleri tarafından arama faaliyetleri yürütülüyor.

Söz konusu aramaların, darbe girişimiyle bağlantılı yapılarla temas halinde olunduğu gerekçesiyle gerçekleştirildiği öne sürüldü

ERİVAN'DA SOKAĞA ÇIKAN İSİMLER DE HEDEFTE

Ermenistan’da son dönemde meydanlarda düzenlediği mitingler ve koro şarkılarıyla tanınan Taşnak siyasetçi Sağatelyan, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sağatelyan, Ermenistan fraksiyonu milletvekili Artur Sarkisyan'ın evinde de arama yapıldığını duyurdu.

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