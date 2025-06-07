İttifak kuruldu, tarih belirlendi: Paşinyan’a müdahale planı sızdı!

TurkiyeGazetesi.com.tr ve Azerbaycan merkezli Caliber medya kuruluşlarının ulaştığı bilgilere göre, İsviçre'de kapalı kapılar ardında düzenlenen toplantıda Ermeni Kilisesi, diaspora temsilcileri ve Rusya bağlantılı aktörler, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı devirmek için harekete geçti. Sızan bilgilere göre toplantıda yalnızca fikir birliğine varılmadı; aynı zamanda müdahale için takvim de oluşturuldu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Ermeni Apostolik Kilisesi arasındaki kriz derinleşirken, İsviçre’de yapılan ve kamuoyundan gizlenen bir konferans, yeni bir diplomatik operasyona sahne oldu.

TurkiyeGazetesi.com.tr ve Azerbaycan merkezli Caliber'in ulaştığı bilgilere göre, toplantıda kilise, diaspora ve Rusya bağlantılı isimler Paşinyan'ı devirmek üzere harekete geçti. İddialara göre toplantıda Paşinyan karşıtı ittifak yalnızca fikir birliğine varmakla kalmadı, aynı zamanda "müdahale için tarih" de belirlendi.

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GİZLİ TOPLANTININ GÜNDEMİ DEĞİŞTİRİLDİ

Mayıs ayı sonunda İsviçre’de, Dünya Kiliseler Konseyi'nin ev sahipliğinde dikkat çeken bir toplantı düzenlendi. Her ne kadar kamuoyuna Ermenistan merkezli bir etkinlik gibi yansıtılsa da asıl gündem, ilk etapta Azerbaycan’ın Karabağ’da inşa edilen yapılarıydı. Toplantıdan 3 gün sonra yayımlanan bildiride, bu yapıların yıkılması “insanlığa karşı suç” olarak nitelendirilmişti.

KİLİSE-DİASPORA-RUSYA ÜÇGENİ: PAŞİNYAN'A TARİH BELİRLENDİ

TurkiyeGazetesi.com.tr’ye konuşan kaynaklara göre, toplantı yüzeyde insani amaçlarla gösterilse de arka planda Ermenistan Başbakanı’na karşı geniş çaplı bir ittifakın temelleri atıldı. Kulislerde, “koordineli bir yıkım süreci”nden söz edilirken, Paşinyan’ın görevden alınmasına dair adımların da zamanlandığı öne sürüldü.

AYNI KAREDE ŞİFRELİ TEMAS: ASMİKZHAN VE KATOLİKOS

Toplantıya katılan isimler arasında dikkat çeken figürlerden biri, Ermenistan’ın İsviçre Büyükelçisi Asmikzhan oldu. Asmikzhan’ın, Tüm Ermenilerin Katolikosu Garegin II ile yan yana görüntülenmesi, Erivan’daki muhalefet ile kilise arasındaki bağların yeniden canlandığına işaret etti. Diplomatik kayıtlara göre bu temas sembolik değil; diaspora, kilise ve Batı’daki Paşinyan karşıtı elitler arasında doğrudan bağlantı kuruldu.

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Toplantının ardından yayımlanan görseller arasında, Ermenistan’ın İsviçre Büyükelçisi Asmikzhan ile Tüm Ermenilerin Katolikosu Garegin II'nin aynı karede yer aldığı bir fotoğraf dikkat çekti. Ancak bu kare kısa süre sonra, Dünya Kiliseler Konseyi’nin resmi sayfalarından ve arşivlerden sessizce kaldırıldı.

Asmikzhan’ın geçmişte Fransa’da büyükelçilik yaparken radikal diaspora unsurlarıyla yakın temas içinde olduğu biliniyor.

AZERBAYCAN'DAN UYARI: DİASPORA FONLARINI RÜZGARA ATMAYIN

Bakü yönetimi, toplantıya daha önce diplomatik uyarılar yapmıştı. Azerbaycan, bildirideki Karabağ vurgusunun siyasi bir manevra olduğunu belirterek, söz konusu yapıların yasa dışı olduğunu ve konunun kapanmış olduğunu vurgulamıştı.

AVRUPA'DAN PAŞİNYAN'A YENİ SALDIRI

Öte yandan, İsviçre’deki toplantının ardından Avrupa Parlamentosu’nda dikkat çeken gelişmeler yaşandı. AP Üyesi Fernand Kardhaser, Paşinyan karşıtı cephede açıkça saf tuttu. Parlamento üyelerini etkilemek ve Azerbaycan ile yürütülen barış sürecini sekteye uğratmak amacıyla yaptığı açıklamalarda, Azerbaycanlı çevreci grupları "maskaralık", Ermenilerin Karabağ’dan gönüllü ayrılışını ise "etnik temizlik" olarak nitelendirdi.

Söz konusu açıklamaların, Kardhaser’in üyesi olduğu Avrupa Muhafazakârlar ve Reformistler Grubundan habersiz yapıldığı ortaya çıktı.

Kısa bir süre sonra Moskova’ya gerçekleştirdiği gizli ziyarette, Kardhaser’in Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksander Gruşko ve milletvekili Leonid Slutsky gibi isimlerle görüştüğü iddia edildi. Kardhaser’in, Ermeni diasporasının Paşinyan karşıtı söylemini Rusya’nın politikalarıyla örtüştürmeye çalıştığı da öne sürüldü.

AP Üyesi Fernand Kardhaser

KLİSE - PAŞİNYAN SAVAŞI BÜYÜYOR

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Paşinyan cephesinden gelen açıklamalar gerilimi tırmandırdı. Paşinyan, Ermeni Apostolik Kilisesi’nin ruhani lideri II. Karekin'in çocuk sahibi olduğunu öne sürerek "Yeminini bozmuşsa Katolikos olamaz" dedi.

Paşinyan, bu durumu hem "ruhani güvenliğe tehdit" hem de "ulusal güvenliğe tehdit" olarak niteledi. Açıklamalar, kilise kanadında büyük tepki uyandırırken, Ermeni kamuoyunu da ikiye böldü.

MANASTIRDA FİZİKSEL ARBEDE

Gerilim yalnızca söylemlerle sınırlı kalmadı. Şirak bölgesindeki tarihi Marmashen Manastırı’nda yaşanan olaylarda, Başbakan destekçileri ile kilise taraftarları karşı karşıya geldi. Sosyal medya üzerinden tehdit içeren mesajlar paylaşan isimlerin manastıra gelmesiyle başlayan gerginlik, fiziki kavgaya dönüştü.