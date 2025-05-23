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Erivan çalkalanıyor: Ermenistan Başbakanı Paşinyan’a tehdit soruşturması açıldı

Kaynak: Dış Haberler
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Erivan çalkalanıyor: Ermenistan Başbakanı Paşinyan’a tehdit soruşturması açıldı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan hakkında, parlamentodaki muhalefet milletvekillerine yönelik sarf ettiği tehdit içerikli sözleri nedeniyle resmi soruşturma başlatıldı. “Sizi NSS bodrumuna atarım” ve “İlk hapse giren sen olacaksın” ifadeleriyle gündem olan Paşinyan, muhalefeti hedef alması sonrası Yolsuzluğu Önleme Komisyonu’nun radarına girdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan hakkında, parlamentoda muhalefet milletvekillerine yönelik sarf ettiği sert sözler ve hapis tehdidi nedeniyle resmi soruşturma başlatıldı. 

Yolsuzluğu Önleme Komisyonu tarafından açılan soruşturma, Paşinyan’ın 7 Mayıs'ta yaptığı konuşmada muhalif milletvekillerini hedef alması üzerine başlatıldı.

Paşinyan, parlamentoda düzenlenen soru-cevap oturumunda kendisine ve çevresine yönelik yolsuzluk suçlamalarında bulunan muhalefetteki Hayastan İttifakı milletvekillerine tepki vermişti. 

Başbakan, "Medyada çıkan haberlere göre hareket edersem, hepinizi Ulusal Güvenlik Servisi bodrumuna atmak zorunda kalacağım" yorumunda bulunmuştu.

Eski Savunma Bakanı ve milletvekili Seyran Ohanian'a ise "Hapse ilk giren sen olmalısın ve gireceksin" şeklinde cevap vermişti.

KOMİSYON DEVREDE, YAPTIRIM SINIRLI

Ermenistan Yolsuzluğu Önleme Komisyonu’nun 15 Mayıs’ta başlattığı soruşturmada, olayla ilgili kişilerin yazılı savunmaları istenecek. Ancak yasal çerçevede komisyonun yalnızca kınama kararı verebileceği ifade ediliyor.

MUHALEFETTEN TEPKİ, İKTİDARDAN SAVUNMA

Paşinyan’ın sözleri muhalefet cephesinde sert tepkiyle karşılandı. Hayastan İttifakı liderleri, Başsavcı Anna Vardapetyan’a çağrıda bulunarak soruşturma başlatılması talebinde bulundu. Ancak Vardapetyan, siyasi açıklamalara müdahale etmeyeceğini belirtti. Meclis Başkanı Alen Simonyan ise Başbakan’ın değil, muhalefetin özür dilemesi gerektiğini savundu.

GEÇMİŞTE DE BENZER ÇIKIŞLAR OLMUŞTU

Paşinyan, geçmişte de benzer sert çıkışlarıyla gündeme gelmişti. Mart ayında yaptığı bir konuşmada, kendisini Dağlık Karabağ’daki başarısızlıktan sorumlu tutan eski cumhurbaşkanlarını “duvara çarpmakla” ve “ayaklar altına almakla” tehdit etmişti.

Kaynak: Dış Haberler

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