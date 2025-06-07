Paşinyan’a karşı savaş ilan ettiler! Muhalefet güvensizlik önergesi verdi

Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi, Başbakan Paşinyan'ın görevden alınması için düğmeye bastı.

Ermenistan'da siyasi kriz derinleşiyor. Eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan liderliğindeki Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi (ERP), Başbakan Nikol Paşinyan’a karşı güvensizlik oyu sürecini başlatmak üzere harekete geçti.

Parti, parlamentodaki grubuna başbakanlık için aday gösterilmesini ve mevcut hükümetin görevden alınmasını resmen teklif etti.

"ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ KURULMALI"

Cumhuriyetçi Parti tarafından yapılan açıklamada, yeni başbakanın partinin konsey üyeleri arasından seçilmesi gerektiği vurgulanırken, yeni hükümetin ise "ulusal mutabakat ilkelerine" göre oluşturulması çağrısı yapıldı.

Parti açıklamasında “Otoriter rejim, ülkenin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve geleceğini tehdit ediyor” ifadeleri kullanılarak mevcut yönetimin sert şekilde eleştirildiği görüldü.

"GÜVENSİZLİK ÖNERGESİ ERTELENEMEZ BİR ADIMDIR"

Cumhuriyetçi Parti, 2021 yılında Ulusal Meclis tarafından kabul edilen hükümet programının uygulanamaması ve başarısızlığın sürdüğü gerekçesiyle, Paşinyan hükümetine karşı güvensizlik önergesinin derhal başlatılması gerektiğini savundu.

Açıklamada, "Muhalefet içindeki gereksiz tartışmalar güç kaybına yol açıyor. Bu bölünme sadece başarısız yönetime hizmet ediyor" denilerek, muhalefete birlik çağrısı yapıldı.

PARLAMENTODA KRİTİK SAYI: 54 MİLLETVEKİLİ GEREKİYOR

Ermenistan Anayasası’na göre Paşinyan’ın görevden alınabilmesi için 107 sandalyeli parlamentoda en az 54 milletvekilinin desteği gerekiyor. Cumhuriyetçi Parti’nin çağrısına muhalefetteki “Hayastan” ve “I Have the Honor” grupları ile parlamento dışı Birleşik Ulusal Sosyalist Parti de destek verdiğini duyurdu.

Parti açıklamasında ayrıca, tüm vatandaşlara, sivil toplum kuruluşlarına ve medya temsilcilerine çağrıda bulunularak “kişisel hırsları ve taktiksel çekişmeleri bir kenara bırakıp, ulusal iktidar hedefinde birleşin” denildi.