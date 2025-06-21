Paşinyan ile Erdoğan arasında kritik belge gündemi: Barış anlaşmasına ilk imza Washington'da mı atılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Dolmabahçe’deki gizli görüşmesine dair çarpıcı detaylara Turkiyegazetesi.com.tr ulaştı. Diplomatik kaynaklara göre, Paşinyan’ın, normalleşme sürecini garanti altına almak amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 2026’da Erivan’da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne davet etmeyi planladığı öğrenildi.

DIŞ HABERLER—Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen kritik görüşmeye dair çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.

Turkiyegazetesi.com.tr'nin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, görüşmede Azerbaycan ile barış anlaşması veya benzeri bir belgenin imzalanması konusu masaya yatırıldı.

TAM ATEŞKES BELGESİ İÇİN İKİ ALTERNATİF TARİH VE ADRES

Diplomatik kaynaklar, barış belgesinin imzalanması için ilk muhtemel tarihin Eylül 2025’te Washington, D.C., ikinci seçeneğin ise Aralık 2025’te Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu açıkladı.

PAŞİNYAN, ERDOĞAN'I ERİVAN'A DAVET ETTİ

Öte yandan Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 2026 yılında Erivan’da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne davet etti.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ SESSİZCE MÜZAKEREDEN ÇIKARILDI

Diplomatik kaynaklar, Paşinyan’ın Azerbaycan ile anlaşma öncesinde iç politikada kritik bir adım attığını hatırlattı.

Paşinyan hükümeti anayasa değişikliği şartı müzakerelerden kaldırmıştı. Ancak söz konusu hamle Ermeni lobisi baskısından kaçınmak amacıyla kamuoyuna açıklanmadı.

Aynı kaynaklar, Ermenistan Başbakanı’nın ayrıca Ermeni Apostolik Kilisesi’ne yönelik etkisini artırmaya çalıştığını da ileri sürdü:

"Ermeni tarafında anayasa konusunun gündemden çıkarılmasıyla birlikte, Başbakan Paşinyan’ın Ermeni Apostolik Kilisesi üzerinde siyasi kontrol kurma çabalarına hız verdi"

Diplomatik kaynaklar, bu adımın içerideki dengeleri kendi lehine çevirmek için atıldığını ve barış sürecinin sabote edilmemesi için siyasi baskılarla yürütüldüğünü ifade etti.

YENİ ÖN ŞART: RUS ASKERİ VARLIĞININ SONLANDIRILMASI

Ayrıca, müzakerelerde bir diğer ön koşunun dahaöne çıktığı belirtildi:

"Anlaşmanın imzalanmasının ardından Ermenistan’daki Rus askeri üssünün kaldırılması."

PATRİKHANE PAŞİNYA KARŞI İSTANBUL'DA ÖNLEM ALMIŞ

Görüşmenin İstanbul ayağında dikkat çeken bir gelişme de yaşandı. İstanbul Ermeni Patrikhanesi temsilcilerinin, Paşinyan’ın kentteki programına katılmadığı öğrenildi. Patrikhane kapılarının kasıtlı olarak Paşinyanın gelişi öncesinde kapalı tutulduğu bilgisine ulaşıldı.

Daha önce Başbakanlık basın servisi, bir din adamının Paşinyan'ı sıcak bir şekilde selamladığını gösteren bir video yayımlamıştı. Ancak edinilen bilgiye göre bu isim, Ermeni Katolik Kilisesi’nden Peder Vardan’dı.

DOLMABAHÇE'DE 1 SAATLİK ZİRVE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'deki görüşmede, Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme sürecine ve Kafkasya'da barışın tesisine yönelik çabaların önemini vurguladı. Erdoğan, bölgede "kazan-kazan" anlayışına dayalı istikrarlı bir gelecek için diplomasiye olan bağlılığını yineledi.