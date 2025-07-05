Ermenistan Cumhurbaşkanı’ndan Türkiye’ye çağrı: Önkoşulsuz sınır açalım

Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan, Türkiye’ye “önkoşulsuz açalım” diyerek barış sürecini hızlandırma çağrısı yaptı. Haçaturyan, Azerbaycan’la da karşılıklı toprak bütünlüğünün tanınacağı bir anlaşmanın kapıda olduğunu söyleyerek iki ülkeye net mesaj verdi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, İspanyol El País gazetesine verdiği röportajda Azerbaycan ile 30 yılı aşkın süredir devam eden çatışmaları sona erdirecek barış anlaşmasının yakında imzalanabileceğini açıkladı. Haçaturyan, "Her iki ülkenin de barışa ihtiyacı var; bu belge ilişkilerimizde yeni bir sayfa açıyor" dedi.

"İMZALAR ATILACAK, EMİNİZ"

Haçaturyan, barış anlaşmasının en önemli unsurunun karşılıklı olarak toprak bütünlüğünün tanınması olduğunu belirterek "Uzun zaman aldı ve bir dizi konuda bu anlaşmaya varmış olmamız olumlu. En önemlisi karşılıklı toprak bütünlüğünün tanınmasıdır" ifadelerini kullandı.

İmza tarihine dair detay vermekten kaçınan Haçaturyan, "Bu çok hassas bir konu ve şu aşamada sessizlik önemli. Ancak belgenin imzalanacağı konusunda oldukça iyimseriz. Her iki ülkenin de barışa ihtiyacı var" diye konuştu.

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KARABAĞ KONUSUNDA NET MESAJ

Cumhurbaşkanı Haçaturyan, Dağlık Karabağ'ın statüsüne ilişkin soruya verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

"Karabağ her zaman Azerbaycan toprağı olmuştur. Tarihin derinliklerine inmemize gerek yok; bazen bu bizi bugünün meselelerini düşünmekten uzaklaştırıyor. Son 30 yıldır bu şansa sahiptik ama kullanamadık."

KARABAĞ'DAN GÖÇ EDEN ERMENİLERE DESTEK

2023 yılında Karabağ’dan Ermenistan’a göç eden yaklaşık 115.000 kişiye yönelik desteği de anlatan Haçaturyan, "En başından beri hükümetin ve halkın odağındaydılar. AB'den ve diğer ortaklarımızdan yardım alıyoruz. Bu bir insani felakettir ve asıl zorluk onlara barınak sağlamaktır. Barış anlaşması imzalandığında, sınırlar yeniden açıldığında ve insanlar arası temaslar yeniden başladığında, acıları iyileştirebileceğimizi umuyoruz" dedi.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM

Cumhurbaşkanı Haçaturyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Haziran ayında gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretini ve iki ülke arasındaki normalleşme sürecini de değerlendiren Haçaturyan şu ifadeleri kullandı: "Uzun bir süre boyunca kapalı sınırlarla hayatta kalabileceğimiz düşünüldü. Ancak bu yanlış bir politikaydı. Bu olumlu mantığı görmekten memnunum" diyen Haçaturyan, "Önkoşulsuz olarak sınırı açmak ve Türkiye ile diplomatik ve iyi komşuluk ilişkileri kurmak istiyoruz."

Haçaturyan, Ermeni kamuoyunda bazı kesimlerin Azerbaycan'ın çok fazla talebinin kabul edildiğine yönelik eleştirilerini ise şu sözlerle cevapladı:

"En önemli kazanım barış. Eğer bunu karşılıklı toprak bütünlüğü çerçevesinde başarabilirsek geri kalan her şey çözülebilir. Eğer kimin bunu kabul ettiği ya da reddettiği gibi bir anlatıya girersek asla bir uzlaşmaya varamazdık."

AVRUPA BİRLİĞİ İLE YAKINLAŞMA

Mart 2025'te Ermenistan Parlamentosu'nun AB'ye katılım sürecini başlatan yasayı kabul ettiğini hatırlatan Haçaturyan, "Toplumun çoğunluğunun arzusu Avrupa ve AB'ye yöneliktir. Bağımsız bir ankete göre Ermenilerin yüzde 65'i bunu istiyor. AB gerekliliklerini karşılamaya hazırız" dedi.

Geleceğe dair beklentilerini de paylaşan Haçaturyan, "2021'de bana sorsaydınız bu noktada ciddi olmadığını söylerdim. Şimdi ise atmosfer değişti" ifadelerini kullandı.

RUSYA İLE DENGELİ İLİŞKİ

Rusya ile ilişkiler konusunda da konuşan Haçaturyan, Sovyet geçmişine işaret ederek "Bu bağlar hala mevcut, bu bizim zihniyetimizde var. Ayrıca Rusya'da yaşayan iki milyondan fazla etnik Ermeni var" dedi.

Ukrayna savaşına dair ise "Tüm eski Sovyet cumhuriyetleri de dahil olmak üzere tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü tanıyoruz. Ukrayna'da neredeyse yarım milyon Ermeni var. Savaşın mümkün olan en kısa sürede sona ermesi için her şeyi yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın Ocak 2025'te ABD ile imzaladığı stratejik iş birliği anlaşmasına da değinen Haçaturyan, "ABD'nin hazırlığı var ve ilerleme kaydedilmeye devam ediyor. Bu konuda bir duyuru yapabilmeyi umuyoruz" dedi.

"DİN ADAMLARINDA SORUN VAR"

Ermenistan'da hükümete karşı komplo kurmakla suçlanan bazı din adamlarının ve muhaliflerin tutuklanmasına ilişkin soruya ise Haçaturyan şu cevabı verdi: