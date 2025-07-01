Rusya-Azerbaycan hattında nota üstüne nota: Kremlin ayağa kalktı, Azerbaycan sessiz kalmadı!

Bakü’de Sputnik Azerbaycan ofisine yapılan baskın ve Rus gazetecilerin gözaltına alınması Moskova’yı ayağa kaldırdı. Rusya, Azerbaycan’a nota vererek gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını istedi. Bakü ise geri adım atmayarak “İç işlerimize karışmayın” restini çekti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçisi Rahman Mustafayev'e Bakü'de gözaltına alınan Sputnik Azerbaycan ajansı çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını talep eden bir nota verdi.

"GAZETECİLER SERBEST BIRAKILSIN"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sputnik Azerbaycan ofisinde görevli Rus gazetecilerin gözaltına alınmasına ilişkin protestosunu diplomatik kanallardan iletti. Nota ile Rusya, Bakü'de tutuklanan medya çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını istedi.

Moskova, Azerbaycan'daki operasyonları "dostane olmayan eylemler" olarak nitelendirdi. Açıklamada, "Büyükelçiye Azerbaycan tarafının ikili ilişkileri baltalamaya yönelik bilinçli adımları ve son düşmanca eylemleriyle ilgili protesto iletildi" denildi.

Rusya ayrıca Sputnik Azerbaycan ofisine yönelik operasyonu "Rus medyasına karşı çirkin ve kabul edilemez eylemler" olarak tanımladı ve gözaltındaki iki gazeteci olarak belirtilen Igor Kartavyev ile Evgeny Belousov'un derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Azerbaycan ise Rusya’nın Yekaterinburg kentinde Azerbaycanlılara yönelik düzenlenen polis operasyonlarında iki vatandaşının öldürülmesi üzerine Moskova’ya sert tepki gösterdi.

Azerbaycan, Rusya’nın Yekaterinburg kentinde Azerbaycanlılara yönelik düzenlenen polis operasyonlarında iki vatandaşının öldürülmesi üzerine Moskova’ya sert tepki gösterdi.

NELER OLDU?

Azerbaycan ve Rusya arasında gerilim tırmandı. Rusya'nın Yekaterinburg kentinde iki Azerbaycan vatandaşının polis gözetiminde işkenceyle ölmesi sonrası Bakü, Moskova'ya nota verdi ve ceza soruşturması başlattı.

Azerbaycan yönetimi ayrıca Rus devlet ajansı Sputnik'in Bakü ofisine operasyon düzenleyerek üç Rus gazeteciyi gözaltına aldı. Tüm Rus kültürel etkinlikleri iptal edildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçisi'ne protesto notası vererek "dostça olmayan eylemleri" kınadı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Sputnik Azerbaycan (Rossiya Segodnya) ofisinde yürütülen operasyonel arama faaliyetleri sonucunda yedi kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İki kişinin tutuklandığı, beş kişinin ise cezai sorumluluğa çekildiği iletildi.

Azerbaycan, Bakü'de uyuşturucu transiti ve internet dolandırıcılığı yaptıklarından şüphelenilen Rus vatandaşlarını gözaltına aldı.

Yetkililer, soruşturmanın dolandırıcılık, yasadışı girişimcilik ve suç gelirlerinin aklanması suçlamaları kapsamında sürdüğünü belirtti.

Ayrıca Azerbaycanlı yetkililer, İran'dan yasa dışı yollarla uyuşturucu getirildiği, çevrim içi kaçakçılık ve siber dolandırıcılık faaliyetleri yürütüldüğü şüphesiyle Bakü'de iki ayrı organize suç grubunun faaliyetlerine son verildiğini açıkladı. Şüpheliler arasında Türk vatandaşlarının da bulunduğu aktarıldı.

Azerbaycan kökenli kişilerin Rusya Federasyonu kolluk kuvvetleri mensupları tarafından işkenceye maruz bırakılması ve iki kişinin kasten öldürülmesiyle ilgili olarak Azerbaycan Başsavcılığı tarafından bugün ceza soruşturması başlatıldı.

BAKÜ'DEN MOSKOVA'YA SESLENDİ: İÇ İŞLERİMİZE KARIŞMAYIN

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan gelen notaya cevap olarak yaptığı açıklamada, Sputnik Azerbaycan ofisine yönelik tedbirlerin ülkenin iç hukukuna ve uluslararası yükümlülüklere tamamen uygun olduğunu vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere bu yıl 12 Şubat'ta Rossiya Segodnya'nın Bakü şube başkanı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve faaliyetlerinin ülkemiz topraklarında yasal bir dayanağı olmadığı kendisine bildirilmiştir. Buna rağmen faaliyetler devam etmiş ve ilgili Rus vatandaşlarının akreditasyonu iptal edilmiştir" denildi.

"İŞKENCE VE ONUR KIRICI DAVRANIŞLARA PROTESTO"

Notada ayrıca Rus kolluk kuvvetlerinin Azerbaycan vatandaşlarını sorgularken işkence ve onur kırıcı muamele uyguladığı iddialarına karşı kesin bir protesto iletildiği vurgulandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Basın Hizmetleri Başkanı Ayhan Hacızade, "Kolluk kuvvetlerinin bu hareketlerinin Rusya Federasyonu mevzuatına ve uluslararası düzeyde kabul edilmiş temel insan hak ve özgürlüklerine aykırı olduğu karşı tarafa bildirildi" dedi.

Bakü yönetimi, Yekaterinburg'da Azerbaycan kökenli Rus vatandaşlarının öldürülmesi ve dövülmesi olayına ilişkin Rusya'ya protesto notası verildiğini de hatırlattı. Bu olaylarda işkence ve aşağılayıcı muamele yapıldığı iddialarının Moskova'nın dikkatine sunulduğu ifade edildi.

RUSYA'NIN İTİRAZLARININ DAYANAĞI YOK

Ayhan Hacızade, operasyonların yasadışı faaliyetlere yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğini ve Rusya'nın itirazlarının bir dayanağı olmadığını belirtti. "Rusya'ya Azerbaycan'ın iç işlerine karışmaması çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

İKİLİ İLİŞKİLERİN RUHUNA AYKIRI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rus kolluk kuvvetlerinin davranışlarının iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin ruhuna aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca Rus medyasında çıkan bazı haberlerde etnik hoşgörüsüzlük unsurlarının öne çıkarılmasına yönelik ciddi endişe dile getirildi.