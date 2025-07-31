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Rusya'dan Kiev'e füze ve İHA saldırısı! Hastane ve okullar zarar gördü, yaralılar var

Kaynak: Agence France-Presse
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Rusya&#039;dan Kiev&#039;e füze ve İHA saldırısı! Hastane ve okullar zarar gördü, yaralılar var
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Dünya Haberleri  / Agence France-Presse

Ukrayna, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırısında bir kişinin öldüğünü, en az 40 kişinin yaralandığını duyurdu.

Rusya, sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e insansız hava araçları ve füzeler ile saldırı düzenledi. Saldırılar bir kişinin ölümüne ve 40'tan fazla kişinin yaralanmasına neden oldu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri yönetimin Telegram hesabından yapılan açıklamada, saldırıların başkent çevresinde en az 10 noktayı hedef aldığı belirtildi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Igor Klymenko, "Düşman bu gece başkente füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırdı. En çok zararı Sviatoshynsky ve Solomyansky bölgeleri gördü. Kiev'de saat 06:30 itibarıyla toplamda 1 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı" dedi.

YARALI SAYISI 40'I AŞTI

Sonrasında açıklamada bulunan Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, "Kiev'de yaralı sayısı 43'e yükseldi. Bunlardan 26'sı başkentin sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı" ifadelerini kullandı.

Klitschko, Şevçenkivski bölgesindeki bir hastanenin çocuk koğuşunun pencerelerinin bir şok dalgası nedeniyle patladığını söyledi. Golosiivsky bölgesinde de bir okul ve anaokulu da dahil olmak üzere binaların hasar gördüğünü sözlerine ekledi.

Öte yandan Devlet Acil Durum Servisi'nden yapılan açıklamaya göre; saldırıda başkentteki yüksek öğrenim kurumlarından biri vuruldu.

Kaynak: Agence France-Presse

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