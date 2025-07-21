Kiev’de kan donduran saldırı! Polonya sınırında savaş uçakları havalandı!

Rus ordusunun düzenlediği bu kanlı saldırılarda en az bir sivil hayatını kaybederken, metro istasyonları ve çok sayıda bina ağır hasar aldı. Aynı saatlerde, Polonya sınırında güvenlik alarmı yükselirken, savaş uçakları havalandı

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil olmak üzere birçok şehrine gece boyunca insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle saldırılar düzenledi. Kiev’de saatler süren patlamalar sonucu en az bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Lukyanivska metro istasyonu ile çok sayıda bina hasar gördü.

Şehirde Solomyanskyi, Darnytskyi, Shevchenkivskyi, Obolonskyi, Dniprovskyi ve Svyatoshynskyi dahil yedi bölgede yangınlar ve yıkımlar kaydedildi. Darnytskyi’de beş kişi, Shevchenkivskyi’de yaşlı bir kadın yaralandı. Metro hattının bir kısmı geçici olarak kapatıldı.

POLONYA SAVAŞ UÇAKLARINI DEVREYE SOKTU

Polonya Silahlı Kuvvetleri, ülkenin doğu sınırı yakınlarında Rus füze tehditleri üzerine savaş uçaklarını alarm durumuna geçirdi. Hava savunma sistemleri ve radar gözetimi en yüksek seviyeye çıkarıldı.

IVANO-FRANKİVSK'A EN BÜYÜK SALDIRI: ÇOCUK DAHİL DÖRT YARALI

Ukrayna’nın batısındaki Ivano-Frankivsk bölgesine yapılan füze ve İHA saldırılarında üç köyde sivil altyapı hasar gördü. Belediye Başkanı Ruslan Martsinkiv, "Bu, 2022’den bu yana bölgeye yapılan en büyük saldırı" dedi. Bir çocuk dahil dört kişi yaralandı, konutlar ve garajlar yandı.

Harkiv VE ZAPORİZHZHİA DA HEDEFTE

Harkiv şehrinde biri konut binasına yakın olmak üzere 12 drone saldırısı kaydedildi. Saldırılar sonucu tramvay hatları ve elektrik altyapısı hasar gördü. Zaporizhzhia bölgesindeki Vasylivka’ya düzenlenen saldırıda ise üç kişi yaralandı.

FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI KİEV'DE

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Kiev’e yaptığı ziyarette "Ukrayna halkının egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve özgürlüğüne olan sarsılmaz desteğimizi bir kez daha teyit edeceğim" dedi.

UKRAYNA HAVA KUVVETLERİ: 426 İHA, 24 FÜZE FIRLATILDI

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya’nın gece boyunca 426 saldırı dronu ve 24 farklı tipte füze fırlattığını açıkladı. 200’den fazla İHA ve çok sayıda füzenin imha edildiği bildirildi. Geri kalan 203 drone ise savunmayı aşarak çeşitli bölgelerde etkili oldu.