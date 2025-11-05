Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Norm fazlasına yargı freni! Öğretmen '120 km uzağa gitmem' dedi, mahkeme haklı buldu

Norm fazlasına yargı freni! Öğretmen '120 km uzağa gitmem' dedi, mahkeme haklı buldu

- Güncelleme:
MEB, tayin hakkından yararlanmayan norm fazlası öğretmenleri başka okullara göndermiş. İzmir’de bir öğretmen, “120 km uzağa gitmem” diyerek dava açmıştı. Mahkeme, “ölçülülük” ilkesinin ihlal edildiğini belirterek yürütmeyi durdurdu.

MAHMUT ÖZAY - Bir okulda öğrenci sayısı azaldığında ya da eş durumu gibi sebeplerle tayin istediğinde, o okulda okutacak dersi kalmayan öğretmenler ‘norm fazlası’ olur. Türkiye’de bu durumda olan yüzlerce öğretmen var. Aynı ilde bazı okullarda öğretmen açığı varken diğerinde fazlalık olması sebebiyle bu dengesizlik zaman zaman eleştiri konusu olur. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bu sene problemin ortadan kalkması için farklı bir yol izledi.

MEB, önce bu öğretmenlere tayin hakkı tanıdı, buna başvurmayanları da aynı ilin farklı noktalarına resen atadı. Bu karara tepki gösteren bazı sendikalar ise öğretmenlerin başka ilçelere gitmesiyle aile bütünlüğünün bozulduğunu iddia ederek mahkemeye başvurdu.

Norm fazlasına yargı freni! Öğretmen '120 km uzağa gitmem' dedi, mahkeme haklı buldu - 1. Resim

'İHLAL VAR' ÇIKIŞI

Eğitim-Bir-Sen’in İzmir ve Tokat’ta açtığı iki ayrı davada karar çıktı. İzmir’de norm kadro fazlası olduğu gerekçesiyle ikamet ettiği ilçeden 120 kilometre uzaktaki başka bir ilçeye resen atanan öğretmen için açılan davada mahkeme, “ilçeler arasındaki mesafe ve büyükşehir şartlarındaki ulaşım ve yaşam şartları noktasında ölçülülük” ilkesinin ihlal edildiği sonucuna vardı.

Tokat’ta açılan bir başka davada da mahkeme, eşi zorunlu yer değişikliğine tabi olan öğretmenin, talebi olmamasına rağmen “norm kadro fazlası” gerekçesiyle başka bir yere resen atanmasına ilişkin işlemin yürütmesini durdurdu. Mahkeme kararında, toplumun temeli olan ailenin korunması, huzur ve refahı için gerekli tedbirlerin alınmasının tüm kurumlar için anayasal bir yükümlülük olduğu belirtildi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Benzer mahkeme kararları daha önce de çıkmıştı. Başvurular bireysel olduğu için bütün norm kadro fazlası öğretmenler açısından emsal teşkil etmesi söz konusu değil. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldığı yayında “Bu uygulama hukuka uygun bir işlemdir” çıkışında bulunmuştu.

