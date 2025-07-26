Bosna Hersek'in Sırp entitesindeki muhalefet milletvekilinin aracı kundaklandı

Bosna Hersek’in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (Republika Srpska) sınırları içinde yer alan Doboj yakınlarında, Boşnak muhalefet milletvekili Amir Hurtić'e ait araç kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı.

BH Zeleni (Yeşiller Partisi) milletvekili Hurtić, olayın Grapska köyünde gerçekleştiğini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sırp Cumhuriyeti Polisi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Kundaklamayı kimin veya kimlerin gerçekleştirdiğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Amir Hurtić, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Ulusal Meclisi’nde görev yapan Boşnak kökenli muhalefet milletvekillerinden biri olarak biliniyor.