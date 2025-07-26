Bosna Hersek'in Sırp entitesindeki muhalefet milletvekilinin aracı kundaklandı
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Kaynak: Dış Haberler- Güncelleme:
Bosna Hersek'in Sırp entitesi olan Republika Srpska’da siyasi tansiyon tehlikeli bir boyuta ulaştı. Doboj yakınlarındaki Grapska köyünde, muhalefetteki Boşnak milletvekili Amir Hurtić’in aracı kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.
Bosna Hersek’in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (Republika Srpska) sınırları içinde yer alan Doboj yakınlarında, Boşnak muhalefet milletvekili Amir Hurtić'e ait araç kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı.
BH Zeleni (Yeşiller Partisi) milletvekili Hurtić, olayın Grapska köyünde gerçekleştiğini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.
POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Sırp Cumhuriyeti Polisi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Kundaklamayı kimin veya kimlerin gerçekleştirdiğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Amir Hurtić, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Ulusal Meclisi’nde görev yapan Boşnak kökenli muhalefet milletvekillerinden biri olarak biliniyor.
GERİLİM TIRMANIYOR
Bosna Hersek Mahkemesi, ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen Dodik hakkında "Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermişti.
Mahkeme kararının hemen ardından NSRS'de yapılan oylamada devlet kurumları olan Bosna Hersek Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyi (VSTV), Bosna Hersek Savcılığı, Bosna Hersek Mahkemesi ve Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansının (SIPA) RS entitesindeki faaliyetleri yasaklanmıştı.
Ülke anayasasına aykırı olan kararları imzaladığını duyuran RS Başkanı Dodik, sözde yasaların yürürlüğe girmesinden sonra mahkemenin ve savcılığın çağrılarına cevap vermeyeceğini, RS polisi tarafından korunacağını açıklamıştı.
Ulusal medyada Dodik ve NSRS'den gelen kararlar "darbe" olarak nitelenirken, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi söz konusu kararları iptal etmişti.
Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık