Cumhuriyetçilerin yenilgisi sonrası Trump’tan ilk yorum geldi!
Trump, Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyetçilerin bu geceki yenilgilerinin iki nedeni var: Ben oy pusulasında yoktum ve hükümetin kapanması” ifadelerini kullandı.
ABD siyasetinde dengeleri değiştiren bir seçim gecesi geride kaldı.
Demokrat Parti, New York, Virginia ve New Jersey’de elde ettiği zaferlerle Başkan Donald Trump’ın ikinci dönemine ağır bir darbe indirdi. Zohran Mamdani, Abigail Spanberger ve Mikie Sherrill’in sandıktan galip çıkması, Demokratlara “tarihi bir gece” yaşatırken, Trump’tan Cumhuriyetçilerin yenilgisine dair ilk değerlendirme geldi.
Trump ayrıca paylaşımında seçim sisteminin değiştirilmesi, posta yoluyla oy kullanımının yasaklanması ve Senato’daki oylamaları yavaşlatan “filibuster” uygulamasının kaldırılması çağrısında bulundu.
DEMOKRATLARDAN TARİHİ GECE: NEW YORK'TA İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI
MAMDANİ ZAFERİ
Müslüman-Hint kökenli, Uganda doğumlu sosyalist siyasetçi Zohran Mamdani, New York Seçim Kurulu’nun açıkladığı verilere göre, Mamdani oyların yüzde 50,4’ünü alırken, bağımsız aday Andrew Cuomo yüzde 41,4’te kaldı. Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa ise yüzde 7,3 oy oranında kaldı.
Toplam 2 milyondan fazla oyun kaydedildiği seçim, 1969’dan bu yana kentte en yüksek katılımın sağlandığı yarış olarak kayıtlara geçti.
İSRAİL'İN KORKULU RÜYASI: MAMDANİ
Müslüman sosyalist belediye başkanı Zohran Mamdani’nin yükselişi, ABD iç siyasetinde olduğu kadar uluslararası alanda da büyük yankı uyandırdı.
Filistin destekçisi açıklamalarıyla tanınan Mamdani, seçim kampanyasında Gazze’deki sivil kayıplara son verilmesi çağrısında bulundu. “New York, mazlum halkların sesi olmalı” diyen Mamdani, ABD’deki Müslüman seçmenler kadar liberal Yahudi seçmenlerin de desteğini aldı.
Açıklamalarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze operasyonlarını sert dille eleştiren Mamdani, “Uluslararası hukuk ihlallerinin hesabı sorulmalı.” dedi.
Ünlü akademisyen Mahmood Mamdani’nin oğlu olan Zohran Mamdani, uzun süredir sosyal konut, sağlık reformu ve ırk eşitliği alanlarında kampanyalar yürütüyordu.
İSRAİL LOBİSİNE RAĞMEN BÜYÜK ZAFER
New York’un finans çevreleri ve İsrail lobisinin desteğini alan medya milyarderleri Elon Musk ve Michael Bloomberg, ön seçim sürecinden itibaren Mamdani’nin rakiplerine fon sağlamıştı. Ancak buna rağmen seçmenler, tarihî bir tercih yaparak Müslüman adayı destekledi.
Resmi olmayan verilere göre Mamdani, beyaz seçmenlerde yüzde 44, siyah seçmenlerde yüzde 52, Hispaniklerde yüzde 46 ve Asya kökenli Amerikalılarda yüzde 61 oranında destek aldı.
DEMOKRATLAR ÜÇ EYALETTE DE KAZANDI
New Jersey ve Virginia’da yapılan valilik seçimlerinde de Demokrat adaylar ipi göğüsledi.
Virginia’da Abigail Spanberger, yüzde 56,1 oyla eyaletin ilk kadın valisi olurken, Ghazala Hashmi de eyalet tarihinde seçilen ilk Müslüman kadın vali yardımcısı oldu.
New Jersey’de ise Demokrat Mikie Sherrill, yüzde 57 oyla seçimi kazandı.
TARİHİ İLKLER GECESİ: MAMDANİ, SPANBERGER VE SHERRİLL
ABD’de seçim gecesi yalnızca sonuçlarıyla değil, tarihe geçen isimleriyle de dikkat çekti.
Virginia’da Demokrat aday Abigail Spanberger, Cumhuriyetçi rakibi Winsome Earle-Sears’ı geride bırakarak eyaletin ilk kadın valisi unvanını kazandı.
New Jersey’de ise Demokrat Mikie Sherrill, Trump’a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi aday Jack Ciattarelli’yi yenerek eyaletin ilk kadın Demokrat valisi oldu.
'TRUMP'IN GÖLGESİ' UYARISI
OBAMA TEBRİK ETTİ
ABD’nin eski Başkanı Barack Obama, seçim gecesinde kazanan tüm Demokrat adayları tebrik etti. Obama, birlik ve ilerici liderlik etrafında kenetlenildiğinde başarının mümkün olduğunu vurguladı.
Obama paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Bu gece kazanan tüm Demokrat adayları tebrik ediyorum. Önemli konulara duyarlı, güçlü ve ileriye bakan liderler etrafında bir araya geldiğimizde kazanabileceğimizi hatırlatıyor. Hâlâ yapacak çok işimiz var ama gelecek biraz daha parlak görünüyor.”
2026 SEÇİMLERİ ÖNCESİ DENGELER DEĞİŞİYOR
ABD’de 2026 ara seçimleri öncesi yapılan yerel oylamalarda Demokrat Parti üç eyalette üst üste zafer kazandı.
New York’ta Müslüman sosyalist aday Zohran Mamdani, New Jersey’de Mikie Sherrill ve Virginia’da Abigail Spanberger seçimden önde çıktı.
Üç eyaletin de daha önce Cumhuriyetçilerin elinde olması, sonuçların Washington’da siyasi hesapları değiştirmesine neden oldu.
Cumhuriyetçi kanat, Demokratların özellikle büyük şehirlerde art arda elde ettiği başarıları “ciddi uyarı” olarak değerlendiriyor.
ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası süresince Mamdani’yi “radikal solcu” olarak nitelendirmiş, Demokratları “Amerika’yı sosyalizme sürüklemekle” suçlamıştı.
Trump’ın yakın çevresi, seçim sonuçlarının Cumhuriyetçi Parti içinde tedirginliğe yol açtığını kabul ediyor.
Washington Post ve Politico analizlerinde, Demokratların New York, New Jersey ve Virginia’da aldığı sonuçların Cumhuriyetçiler açısından “erken alarm” niteliğinde olduğuna değindi.