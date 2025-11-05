Cumhuriyetçilerin yenilgisi sonrası Trump’tan ilk yorum geldi!

ABD siyasetinde dengeleri değiştiren bir seçim gecesi geride kaldı.

Demokrat Parti, New York, Virginia ve New Jersey’de elde ettiği zaferlerle Başkan Donald Trump’ın ikinci dönemine ağır bir darbe indirdi. Zohran Mamdani, Abigail Spanberger ve Mikie Sherrill’in sandıktan galip çıkması, Demokratlara “tarihi bir gece” yaşatırken, Trump’tan Cumhuriyetçilerin yenilgisine dair ilk değerlendirme geldi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyetçilerin bu geceki yenilgilerinin iki nedeni var: Ben oy pusulasında yoktum ve hükümetin kapanması. Anketçiler de aynı şeyi söylüyor,” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca paylaşımında seçim sisteminin değiştirilmesi, posta yoluyla oy kullanımının yasaklanması ve Senato’daki oylamaları yavaşlatan “filibuster” uygulamasının kaldırılması çağrısında bulundu.

New Jersey’de Mikie Sherrill, Virginia’da Abigail Spanberger valilik yarışlarını kazandı.

New York’ta ise 34 yaşındaki Zohran Mamdani, ülkenin en büyük şehrinin ilk Müslüman, sosyalist ve Güney Asyalı belediye başkanı oldu.

Queens’ten eyalet meclisi üyesi olan Mamdani, uygun fiyatlı konut, ücretsiz toplu taşıma ve çocuk bakım hizmetleri gibi ilerici vaatlerle seçim kampanyasını yürüttü.

Associated Press verilerine göre Mamdani oyların yüzde 50,3’ünü alırken, rakibi eski vali Andrew Cuomo yüzde 41,6’da kaldı.

Müslüman-Hint kökenli, Uganda doğumlu sosyalist siyasetçi Zohran Mamdani, New York Seçim Kurulu’nun açıkladığı verilere göre, Mamdani oyların yüzde 50,4’ünü alırken, bağımsız aday Andrew Cuomo yüzde 41,4’te kaldı. Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa ise yüzde 7,3 oy oranında kaldı.

Toplam 2 milyondan fazla oyun kaydedildiği seçim, 1969’dan bu yana kentte en yüksek katılımın sağlandığı yarış olarak kayıtlara geçti.

İSRAİL'İN KORKULU RÜYASI: MAMDANİ

Müslüman sosyalist belediye başkanı Zohran Mamdani’nin yükselişi, ABD iç siyasetinde olduğu kadar uluslararası alanda da büyük yankı uyandırdı.

Filistin destekçisi açıklamalarıyla tanınan Mamdani, seçim kampanyasında Gazze’deki sivil kayıplara son verilmesi çağrısında bulundu. “New York, mazlum halkların sesi olmalı” diyen Mamdani, ABD’deki Müslüman seçmenler kadar liberal Yahudi seçmenlerin de desteğini aldı.

Açıklamalarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze operasyonlarını sert dille eleştiren Mamdani, “Uluslararası hukuk ihlallerinin hesabı sorulmalı.” dedi.

Ünlü akademisyen Mahmood Mamdani’nin oğlu olan Zohran Mamdani, uzun süredir sosyal konut, sağlık reformu ve ırk eşitliği alanlarında kampanyalar yürütüyordu.

İSRAİL LOBİSİNE RAĞMEN BÜYÜK ZAFER

New York’un finans çevreleri ve İsrail lobisinin desteğini alan medya milyarderleri Elon Musk ve Michael Bloomberg, ön seçim sürecinden itibaren Mamdani’nin rakiplerine fon sağlamıştı. Ancak buna rağmen seçmenler, tarihî bir tercih yaparak Müslüman adayı destekledi.

Resmi olmayan verilere göre Mamdani, beyaz seçmenlerde yüzde 44, siyah seçmenlerde yüzde 52, Hispaniklerde yüzde 46 ve Asya kökenli Amerikalılarda yüzde 61 oranında destek aldı.

DEMOKRATLAR ÜÇ EYALETTE DE KAZANDI

New Jersey ve Virginia’da yapılan valilik seçimlerinde de Demokrat adaylar ipi göğüsledi.

Virginia’da Abigail Spanberger, yüzde 56,1 oyla eyaletin ilk kadın valisi olurken, Ghazala Hashmi de eyalet tarihinde seçilen ilk Müslüman kadın vali yardımcısı oldu.

New Jersey’de ise Demokrat Mikie Sherrill, yüzde 57 oyla seçimi kazandı.

TARİHİ İLKLER GECESİ: MAMDANİ, SPANBERGER VE SHERRİLL

ABD’de seçim gecesi yalnızca sonuçlarıyla değil, tarihe geçen isimleriyle de dikkat çekti.

Virginia’da Demokrat aday Abigail Spanberger, Cumhuriyetçi rakibi Winsome Earle-Sears’ı geride bırakarak eyaletin ilk kadın valisi unvanını kazandı.

New Jersey’de ise Demokrat Mikie Sherrill, Trump’a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi aday Jack Ciattarelli’yi yenerek eyaletin ilk kadın Demokrat valisi oldu.