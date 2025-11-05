Bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak? 5 Kasım Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Kasım 2025 Çarşamba günü için Marmara başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağışlara dikkat çekti. Hafta ortasında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam ederken bazı illerde gök gürültülü yağışlar etkili olacak. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için 5 Kasım hava durumu!
BUGÜN YAĞMUR VAR MI?
Türkiye’nin Kuzeybatı kesimlerinde ve İstanbul’da bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara’nın Batısı ile birlikte Düzce, Amasya ve Sivas çevrelerinde de yağış riski bulunuyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ile Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve sis riski bulunuyor. Gün içinde sıcaklıklar genel olarak mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek. İstanbul’da en yüksek sıcaklık yaklaşık 19-20 derece civarında olacak.
Ege ve Akdeniz’de gökyüzü daha açık ve yağışsız geçecek. İzmir’de bulutlu ama yağışsız, Antalya’da ise az bulutlu bir gün bekleniyor. İç Anadolu’da ve Doğu Anadolu’nun çoğunda yağış görülmeyecek, yalnızca Sivas çevrelerinde akşam saatlerinde hafif yağış ihtimali bulunuyor.
5 KASIM HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Edremit Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı, kuzey çevreleri çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimlerinin gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 23°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu. Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 26°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 23°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Az bulutlu