Haberler > Haberler > Bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak? 5 Kasım Hava Durumu

Bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak? 5 Kasım Hava Durumu

- Güncelleme:
Bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak? 5 Kasım Hava Durumu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Kasım 2025 Çarşamba günü için Marmara başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağışlara dikkat çekti. Hafta ortasında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam ederken bazı illerde gök gürültülü yağışlar etkili olacak. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için 5 Kasım hava durumu!

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Türkiye’nin Kuzeybatı kesimlerinde ve İstanbul’da bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara’nın Batısı ile birlikte Düzce, Amasya ve Sivas çevrelerinde de yağış riski bulunuyor.

Bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak? 5 Kasım Hava Durumu - 1. Resim

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ile Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve sis riski bulunuyor. Gün içinde sıcaklıklar genel olarak mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek. İstanbul’da en yüksek sıcaklık yaklaşık 19-20 derece civarında olacak.

Ege ve Akdeniz’de gökyüzü daha açık ve yağışsız geçecek. İzmir’de bulutlu ama yağışsız, Antalya’da ise az bulutlu bir gün bekleniyor. İç Anadolu’da ve Doğu Anadolu’nun çoğunda yağış görülmeyecek, yalnızca Sivas çevrelerinde akşam saatlerinde hafif yağış ihtimali bulunuyor.

Bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak? 5 Kasım Hava Durumu - 2. Resim

5 KASIM HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı, kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Edremit Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı, kuzey çevreleri çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimlerinin gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 23°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu. Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 20°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 23°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 24°C
Az bulutlu

Kaynak: Türkiye Gazetesi

