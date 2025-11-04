Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Hacet namazı nasıl kılınır? Dilek ve murat duaları ile hacet namazları

Hacet namazı nasıl kılınır? Dilek ve murat duaları ile hacet namazları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hacet namazı nasıl kılınır? Dilek ve murat duaları ile hacet namazları
Dua, İslam, Namaz, Evlilik, Çocuk, Murat, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Müslümanlar dileklerinin kabulü için hacet namazına yöneliyor. İslam alimleri, evlenmek isteyenlerin, çocuğu olmayanların veya bir muradı olanların bu namazı kılmasını tavsiye ediyor. Son günlerde “Hacet namazı nasıl kılınır?” sorusu arama motorlarının en çok araştırılan konuları arasında.

Dilek ve muratlarının kabul olması için Allahü Teala'ya yönelen milyonlarca Müslüman, "Hacet namazı nasıl kılınır?" sorusuna cevap arıyor. İslam alimleri, çocuğu olmayanların, evlenmek isteyenlerin veya herhangi bir dileği olanların hacet namazı kılmasını tavsiye ediyor. Peki, hacet namazı nasıl kılınır?

Hacet namazı nasıl kılınır? Dilek ve murat duaları ile hacet namazları - 1. Resim

HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

Ehlisünnet alimleri, hacet namazının iki, dört veya on iki rekat olarak kılındığını bildiriyor. Birinci rekatta Fatiha ve üç Ayetel Kürsi okunuyor.

Diğer rekatlarda ise Fatiha okunduktan sonra birer İhlas ve Muavvizeteyn (Felak ve Nas) sureleri okunarak hacet namazı tamamlanıyor.

Yahut her rekatta Fatiha, Ayetel Kürsi ve İhlas surelerinin okunması gerekiyor.

Hacet namazı nasıl kılınır? Dilek ve murat duaları ile hacet namazları - 2. Resim

HACET NAMAZININ FAZİLETLERİ

Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte şu bilgi aktarılıyor: Kör bir zat Peygamber Efendimiz’e gelip, “Ya Resulallah! Allahü Teala’ya dua et, gözlerim açılsın” der.

Peygamber Efendimiz ise şöyle buyurur: “Güzel bir abdest al! Sonra, ‘Ya Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı araya koyarak senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam, seni vesile ederek Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi, bu yüce Peygamberi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!’ duasını oku.”

O kişinin namaz kılıp dua ettikten sonra gözlerinin açıldığı görülür.

Hacet namazı nasıl kılınır? Dilek ve murat duaları ile hacet namazları - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandıEvlilik krizi kana bulandı! 16 yaşındaki genç kuzenini vurdu, babasıyla birlikte yargılanıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2026 ara tatiller ne zaman? İkinci ara tatil hangi tarihte başlayacak? - Haberler2026 ara tatiller ne zaman? İkinci ara tatil hangi tarihte başlayacak?WhatsApp’a erişim sorunu! 4 Kasım WhatsApp Web çöktü mü? - HaberlerWhatsApp çöktü mü? Gündem bir anda değişti!4 Kasım 2025 Salı TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var? - Haberler4 Kasım 2025 Salı TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var?Witcher 5. sezon ne zaman? Final kararı gündemde - HaberlerWitcher 5. sezon ne zaman? Final kararı gündemdeEn Güçlü Asya Physical: Asia 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte heyecanla beklenen tarih - HaberlerEn Güçlü Asya Physical: Asia 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte heyecanla beklenen tarihNikbinler kim, Eylülzede şarkısını kim söylüyor? Yapay zeka mı? - HaberlerNikbinler kim, Eylülzede şarkısını kim söylüyor? Yapay zeka mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...