Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? 2025 Teheccüd namazı kılınışı ve faziletleri

Teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? 2025 Teheccüd namazı kılınışı ve faziletleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? 2025 Teheccüd namazı kılınışı ve faziletleri
Namaz, İbadet, Peygamber Efendimiz, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İslam alimlerinin farz namazlarından sonra en faziletli namaz olarak bildirdiği Teheccüd namazı hakkında neler biliniyor? Milyonlarca Müslüman, Teheccüd namazının nasıl kılındığını ve kaç rekat olduğunu merak ediyor. Peki, Teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Gecenin üçte ikisi geçtikten sonra kılınan namaza "Teheccüd namazı" deniliyor. İmsak vaktinden önce kılınması gereken Teheccüd namazı yerine kaza namazı da kılınabiliyor. Böylece hem kaza namazı borcu ödeniyor hem de Teheccüd namazının sevabına kavuşuluyor. Gece ibadetlerini yerine getirmek isteyen müminler, "Teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?" sorularına cevap arıyor.

Teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? 2025 Teheccüd namazı kılınışı ve faziletleri - 1. Resim

TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiklerine göre, Teheccüd namazı Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in (sallallahu aleyhi ve sellem) uyguladığı şekliyle 12 rekat olarak kılınıyor.

Gece kılınan namazın faziletleri, Sahih-i Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte şöyle belirtiliyor:

Teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? 2025 Teheccüd namazı kılınışı ve faziletleri - 2. Resim

"Gece seherde kılınan iki reka namaz, dünyadan ve içindekilerden daha kıymetlidir. Eğer zor gelmeyeceğini bilseydim, gece namazını ümmetime farz kılardım."

Yine İslam alimleri, farzlardan sonra kılınan en faziletli namazın Teheccüd namazı olduğunu aktarıyor.

Teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? 2025 Teheccüd namazı kılınışı ve faziletleri - 3. Resim

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Türkiye Gazetesi
AB'den İsrail'e rest! İşgal topraklarındaki egemenliği tanımayacağızEşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını defalarca bıçakladı: Manisa'daki vahşet davasında karar çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
29 Ekim'de okullar ve üniversiteler tatil mi? 29 Ekim'de kapalı olan kurumlar - Haberler29 Ekim'de okullar ve üniversiteler tatil mi? 29 Ekim'de kapalı olan kurumlarOkullar ne zaman tatil oluyor, ilk ara tatil ne zaman başlıyor? MEB 2025-2026 ara tatil takvimi - HaberlerOkullar ne zaman tatil oluyor, ilk ara tatil ne zaman başlıyor? MEB 2025-2026 ara tatil takvimiEbubekir Şahin kimdir? Türk Telekom'un yeni CEO'su Ebubekir Şahin'in hayatı ve kariyeri - HaberlerEbubekir Şahin kimdir? Türk Telekom'un yeni CEO'su Ebubekir Şahin'in hayatı ve kariyeriÇiftçilere destek ödemesi ne zaman, saat kaçta yatıyor? - HaberlerÇiftçilere destek ödemesi ne zaman, saat kaçta yatıyor?Cumartesi günü eczaneler açık mı? Eczane çalışma saatleri 2025 - HaberlerCumartesi günü eczaneler açık mı? Eczane çalışma saatleri 2025Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, maç kadrosu belli oldu mu? Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu! - HaberlerKasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, maç kadrosu belli oldu mu? Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...