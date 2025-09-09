Gecenin üçte ikisi geçtikten sonra kılınan namaza "Teheccüd namazı" deniliyor. İmsak vaktinden önce kılınması gereken Teheccüd namazı yerine kaza namazı da kılınabiliyor. Böylece hem kaza namazı borcu ödeniyor hem de Teheccüd namazının sevabına kavuşuluyor.

Öte yandan, gece ibadetlerini yerine getirmek isteyen müminlerin aklına, "Teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekat?" soruları geliyor.

TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiklerine göre, Teheccüd namazı Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in (sallallahu aleyhi ve sellem) uyguladığı şekliyle 12 rekat olarak kılınıyor.

Gece kılınan namazın üstünlüğü, Sahih-i Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte şöyle belirtiliyor:

"Gece seherde kılınan iki reka namaz, dünyadan ve içindekilerden daha kıymetlidir. Eğer zor gelmeyeceğini bilseydim, gece namazını ümmetime farz kılardım."

Yine İslam alimleri, farzlardan sonra kılınan en faziletli namazın Teheccüd namazı olduğunu aktarıyor.