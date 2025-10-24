Cumartesi günü eczaneler açık mı? Eczane çalışma saatleri 2025

Cumartesi günü ilaç almak isteyen vatandaşlar, eczanelerin açık olup olmadığını araştırılıyor. Özellikle acil ihtiyaçları veya tedavi süreçlerinin aksamaması için eczanelerin hafta sonu çalışma düzeni araştırılıyor.

ECZANELER CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Eczaneler cumartesi günü açıktır, 09:00 ile 19:00 saatleri arası çalışmaktadır.

Eczaneler, alışveriş merkezlerinde yer alsa bile bağlı bulundukları bölgenin belirlediği çalışma gün ve saatlerine uymak durumundadır. Birden fazla eczanenin bulunduğu bölgelerde, normal mesai saatleri dışında ve resmi tatillerde yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verirken, diğer eczaneler faaliyet göstermiyor.

Pazar günleri sadece nöbetçi eczaneler hizmet verebilir . Bölgenizdeki nöbetçi eczanelerin listesini görebilmek için il sağlık müdürlüklerinin internet sitelerini ziyaret edilmesi tavsiye ediliyor.

Nöbetçi eczaneler genel olarak sabah 09:00'dan başlayarak ertesi sabah 08:00 veya 09:00'a kadar kesintisiz açık olduğu bilinmektedir.