2025 Cumartesi noter açık mı? Çalışma saatleri gündemde

2025 Cumartesi noter açık mı? Çalışma saatleri gündemde

2025 cumartesi noter açık mı? sorusu vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Tapu, vekalet ya da diğer hukuki işlemlerini halletmek isteyenler noterlerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı.

Cumartesi günü hukuki ya da resmi işlemleri tamamlamak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında "Cumartesi noter açık mı?" sorusu vardır.

2025 yılına ait noterlerin çalışma durumunu araştıranlar, tapu, vekalet gibi önemli işlemlerini halletmek istiyor. Peki, İşte 2025 noter çalışma saatleri....

CUMARTESİ NOTER AÇIK MI?

Cumartesi günü noterler kapalıdır. Sadece nöbetçi noterler açıktır. Çalışma saatleri ise genellikle 10:00 - 16:00 arasındadır.

PAZAR GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

Sadece nöbetçi noterler hizmet veriyor. Pazar günleri çalışma saatleri genellikle 10:00 ile 14:00 arasındadır.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

Hafta içi noterler, sabah 09:00’da mesaiye başlar ve akşam 17:00’de kapanır. Noterlerde genellikle 12:30 ile 13:30 arasında bir saatlik öğle arası verilir. Bu süreçte hizmet verilmemektedir.

