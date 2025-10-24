Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Nakliye sırasında kaybolmuştu: Picasso'nun tablosu bulundu

Nakliye sırasında kaybolmuştu: Picasso'nun tablosu bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı
Nakliye sırasında kaybolmuştu: Picasso&#039;nun tablosu bulundu
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İspanya polisi, 3 Ekim'den bu yana kayıp olan ünlü ressam Pablo Picasso'ya ait 600 bin Euro (yaklaşık 29 milyon TL) değerindeki tablonun bulunduğunu bildirdi.

İspanya Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamada, bir sergi için 3 Ekim'de Madrid'den Granada'ya taşınma sırasında kamyondan çıkmayan ve kayıp olduğu belirtilen Picasso'nun "Gitarlı natürmort" adlı tablosunun bulunduğu bildirildi. 

Yaklaşık 12,7 x 9,8 santimetre boyutlarındaki tablonun sigorta verilerine göre değeri 600 bin Euro (yaklaşık 29 milyon TL).

Nakliye sırasında kaybolmuştu: Picasso'nun tablosu bulundu - 1. Resim

KAMYONA YÜKLENMEMİŞ OLABİLİR

Olaya ilişkin soruşturmayı 10 Ekim'den itibaren yürüten Ulusal Polise bağlı Tarihi Eserler Departmanının, bir paket içinde bulunan söz konusu tablonun taşıma kamyonuna yüklenmemiş olduğu ihtimalinde durduğu ancak soruşturmayı halen açık tuttuğu belirtildi.

Nakliye sırasında kaybolmuştu: Picasso'nun tablosu bulundu - 2. Resim

Picasso'nun 1919 tarihli "Gitarlı natürmort" tablosunun Caja Granada Vakfı'nın girişimiyle yapılacak bir sergi için diğer 56 eserle birlikte 25 Eylül'de depoya kaldırıldığı aktarılan açıklamada, 3 Ekim'deki nakliyat sırasında tablonun çıkmaması üzerine vakıfın polise başvurduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

