Sanat camiası şokta! Picasso'nun tablosu ortadan kayboldu, değeri ise...

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sanat camiasını şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Pablo Picasso'nun 1919 tarihli bir eseri, İspanya’nın başkenti Madrid'den Granada’daki bir sergiye gönderilirken gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Eserin 3 Ekim Cuma gününden beri kayıp olduğu bildirilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İspanya’nın başkenti Madrid’den Granada’ya taşınan Picasso’nun tablosu gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Eser, CajaGranada Vakfı tarafından düzenlenen bir sergide yer alacaktı.

Sanat camiası şokta! Picasso'nun tablosu ortadan kayboldu, değeri ise... - 1. Resim

DEĞERİ İSE DUDAK UÇUKLATIYOR

Yaklaşık 12,7 x 9,8 santimetre boyutlarındaki tablonun sigorta verilerine göre değeri 600 bin Euro (yaklaşık 29 milyon TL).

Yerel gazete Ideal’in haberine göre, tablo 2 Ekim’de Madrid yakınlarındaki Pinto’daki nakliye şirketinin deposundan diğer 56 eserle birlikte yola çıktı. Diğer eserler Granada’ya ulaşırken, Picasso’nun eseri kayıplara karıştı. 

Sanat camiası şokta! Picasso'nun tablosu ortadan kayboldu, değeri ise... - 2. Resim

4 SAATLİK YOLCULUKTA BİR GECE MOLA VERMİŞLER

Eserin, yolculuk sırasında Deifontes (Granada) kasabasında gece konaklayan nakliye aracında kaybolduğu tahmin ediliyor. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, sürücülerin gece boyunca sırayla nöbet tuttuğu bildirildi. 

Öte yandan, Madrid–Granada arası arabayla yaklaşık dört saatlik bir mesafe olmasına rağmen, nakliye aracının yolda bir gece konaklaması da dikkat çekti. 

Picasso’nun eserleri geçmişte de sık sık hırsızların hedefi olmuştu. Soruşturma sürüyor. 

