Tel Aviv’de 7 Ekim hesaplaşması! İsrail ordusu resmen başarısızlığı kabul etti

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te gerçekleştirdiği saldırıların ikinci yıldönümünde dikkat çeken bir açıklama yaptı. Zamir, İsrail ordusunun o gün “ülkeyi ve vatandaşlarını koruma görevinde başarısız olduğunu” kabul etti.

'BU HATAYI ANCAK BİZ DÜZELTEBİLİRİZ'

İsrail merkezli Walla News’e göre Zamir, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“İsrail ordusu 7 Ekim’de ülkeyi ve vatandaşlarını koruma görevinde başarısız oldu. Bu hatayı düzeltmek içerden, bizimle olur. Yaşananları değiştiremeyiz ama bireysel ve kurumsal olarak büyüyebilir, sorumluluk alabilir ve geçmişten ders çıkarabiliriz.”

Zamir, saldırıların ve savaş sürecinin “dürüst, şeffaf ve profesyonel bir şekilde” soruşturulmaya devam ettiğini paylaştı.

“ORTA DOĞU'NUN GERÇEKLİĞİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ”

Açıklamasında İran’a da göndermede bulunan Zamir, “Yemen Boğazı’ndan İran topraklarının derinliklerine kadar ortaya çıkan tehditleri engellemeye devam edeceğiz. İsrail ordusu, savaşın çehresini şekillendirdi ve Orta Doğu’daki gerçekliği değiştirdi” dedi.

ŞİN-BET VE NETANYAHU DA BAŞARISIZLIĞI KABUL ETMİŞTİ

İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) de 7 Ekim saldırılarına ilişkin yürüttüğü iç soruşturma sonucunda “kurumsal başarısızlık” yaşandığını kabul etmişti.

Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, “Saldırılar önlenebilirdi, başarısız olduk” ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Mayıs 2024’te katıldığı bir televizyon programında benzer şekilde “Hükümetin ilk sorumluluğu halkı korumaktır. Bu sorumluluk yerine getirilmedi, bunu kabul etmeliyiz” demişti.