Almanya'da yaşayan gurbetçinin arsasını, 24 milyona sattılar! Sahte pasaport çetesi çökertildi

Almanya'da yaşayan gurbetçinin arsasını, 24 milyona sattılar! Sahte pasaport çetesi çökertildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Almanya'da yaşayan Ümmü D.'ye ait Antalya'daki arsa, aralarında avukatın da bulunduğu bir çete tarafından sahte pasaportla 24 milyon TL'ye satıldı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Almanya'da yaşayan Ümmü D'ye (68) ait Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki arsa, sahte pasaportla adına işlem yapılarak Türkmenistan uyruklu A.J. (49) tarafından 28 Mart 2025 tarihinde, M.Y.Ö. (32) adlı kişiye 24 milyon TL karşılığında satıldı.

ARALARINDA AVUKAT DA VAR

Şikayet üzerine harekete geçen KOM ekipleri, satış işlemine konu olan sahte evrakları hazırlayan ve süreci organize eden şüphelilerin, İstanbul'da yaşayan H.K. (53) liderliğinde, F.O. (53), S.O. (39), A.K. (51) A.J (49) ve avukat V.V. (38) olduğunu belirledi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tespitlerin ardından Antalya, İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenleyen KOM ekipleri, toplam 8 adrese baskın yaptı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 8 adet tabanca fişeği, 6 adet cep telefonu ele geçirilerek el konuldu.

Gözaltına alınan A.J, H.K, V.V, A.K. F.O. ve S.O. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Alanya adliyesine sevk edildi.

