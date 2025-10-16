Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Uraloğlu'ndan 5G ihalesi değerlendirmesi! Operatörlere teşekkür etti

Uraloğlu'ndan 5G ihalesi değerlendirmesi! Operatörlere teşekkür etti

Gündem Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesi kapsamında asgari değer olarak belirlenen 2 milyar 125 milyon dolar hedefinin, KDV ile 3 milyar 534 milyon dolara ulaştığını bildirerek, "Ekonomimize büyük katkı sunacak 5G ihalemize katılan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'a teşekkürlerimi iletiyorum." açıklamasını yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5G ihalesini değerlendirdi.

Türkiye'yi iletişimde daha da ileriye taşıyacak 5G ihalesinin bugün gerçekleştiğini aktaran Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"5G ihalesi kapsamında asgari değer olarak belirlediğimiz 2 milyar 125 milyon dolar hedefimiz, KDV ile 3 milyar 534 milyon dolara ulaştı. Ekonomimize büyük katkı sunacak 5G ihalemize katılan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'a teşekkürlerimi iletiyorum."

