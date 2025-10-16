Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Yabancılar 109,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yabancılar 109,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yabancılar 109,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Ekim haftasında net 109,7 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 307,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Ekim haftasında net 109,7 milyon dolarlık hisse senedi, 87,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı satarken 307,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 3 Ekim haftasında 33 milyar 259,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 10 Ekim haftasında 32 milyar 532 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 392,1 milyon dolardan 15 milyar 447,7 milyon dolara çıkarken ÖST stokları 682,5 milyon dolardan 593,7 milyon dolara indi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Rekor üstüne rekor kırıyor! Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesindeFenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Beko'da 3 eksik!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rekor üstüne rekor kırıyor! Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde - EkonomiRezervlerden yeni rekorAraç kredilerinde son durum! 350 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu? - Ekonomi350 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu?Kolisi 240 lira oldu! Yumurta fiyatını yükselten 5 sebep - EkonomiYumurta fiyatını yükselten 5 sebep112'yi geçip zirveye yerleşti! Türkiye'nin en çok aradığı numara açıklandı - Ekonomiİşte Türkiye'nin en çok aradığı numaraEPDK'dan yeni düzenleme! Elektrik kesintilerinde oluşan tazminat faturadan düşecek - EkonomiKesinti tazminatı faturalardan düşecekCevdet Yılmaz 2026 bütçesini açıkladı: 16.2 trilyon lira gelir, 18.9 trilyon lira gider bekliyoruz - EkonomiCevdet Yılmaz 2026 bütçesini açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...