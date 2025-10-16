112'yi geçip zirveye yerleşti! Türkiye'nin en çok aradığı numara açıklandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yayımladığı 2025 yılı ikinci çeyrek Elektronik Haberleşme Sektörü Raporu, vatandaşların en çok hangi kısa numaraları aradığını ve bu görüşmelerin ortalama sürelerini ortaya koydu.

EN ÇOK ARANAN NUMARA: 182

Rapora göre, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye genelinde en fazla aranan kısa numara 182 - Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) oldu. Vatandaşlar, hastane randevusu almak için bu hattı yoğun şekilde kullandı.

Ortalama görüşme süreleri Turkcell'de 267 saniye, TT Mobil'de 271 saniye ve Vodafone'da 266 saniye oldu.

İKİNCİ SIRADA 112 VE 186 VAR

Turkcell ve TT Mobil kullanıcıları için 112 Acil Çağrı Merkezi, 182'den sonra en çok aranan ikinci numara olurken; Vodafone aboneleri 186 Elektrik Arıza Hattını daha sık aradı.

Ayrıca, üç operatörde de ilk beş içinde 185 Su Arıza, 153 Alo Zabıta / Belediye, ve 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi numaraları yer aldı.

EN UZUN GÖRÜŞMELER 170 İLE YAPILDI

Vatandaşların en uzun süre konuştuğu hat 170 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi oldu. Ortalama görüşme süresi TT Mobil’de 337 saniye, Vodafone'da ise 331 saniye olarak kayıtlara geçti.

Bu hattın özellikle çalışanların mesai, rapor ve ücret konularındaki sorularına cevap verdiği belirtildi.

Turkcell kullanıcılarında ise 170 ilk beş arasında yer almadı; bu operatörde en uzun ortalama görüşme, yine 182 hattıyla (267 saniye) yapıldı.

EN KISA GÖRÜŞMELER 112'DE

Tüm operatörlerde en kısa çağrı süresi 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ait oldu. Ortalama görüşme süresi: Turkcell ve TT Mobil’de 62 saniye, Vodafone’da 76 saniye.

Yılın ikinci çeyreğinde, 3 operatörden en sık yapılan 5 kısa numara ve ortalama çağrı süreleri (saniye) ise şöyle: