Yabancı Damat dizisinin 'Memik Dede'siydi... Oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Yabancı Damat dizisindeki sıcak, bilge ve sevecen “Memik Dede” karakteriyle bilinen Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurdu.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, geçtiğimiz günlerde 90. yaşını kutlamıştı. Usta oyuncunun doğum gününü kutladığı görüntüler hayranlarının içini ısıtmıştı.

SANATLA DOLU BİR HAYAT…

1935 yılında Mardin'de doğan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi mezunu… Sanat hayatına önce besteci olarak adım attı. Özellikle 70’li yıllarda Yeşilçam filmleri için yaptığı müziklerle tanındı. Türkan Şoray, Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit gibi yıldızların yer aldığı filmlerin müziklerine imza attı.

'Umut', 'Karakolda Ayna Var', ve 'Bizimkiler' gibi pek çok yapımın müziklerine de emek verdi.

Tiyatro, sinema ve dizilerde uzun yıllar rol alan Arif Erkin Güzelbeyoğlu ‘İkinci Bahar’ , ‘Hayat Devam Ediyor’ , ‘Muhteşem Yüzyıl’ , ‘Canım Ailem’ gibi birçok yapımda oynadı.

Hem mühendislik hem sanat alanında üretken bir hayat sürdüren isim, Yabancı Damat dizisindeki sıcak, bilge ve sevecen “Memik Dede” karakteriyle hafızalara kazındı.

Samimi kişiliğiyle diziye farklı bir hava katan Memik Dede karakteri, izleyicilerin en çok benimsediği figürlerden biri haline geldi.

Sevgili Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun gençlik yıllarına dair bir fotoğraf (38 yaşında). - 26 Ocak 1973, Şişli.