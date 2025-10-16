Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Yabancı Damat dizisinin 'Memik Dede'siydi... Oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Yabancı Damat dizisinin 'Memik Dede'siydi... Oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yabancı Damat dizisinin &#039;Memik Dede&#039;siydi... Oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yabancı Damat dizisinde üstlendiği "Memik Dede" karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti.

Yabancı Damat dizisindeki sıcak, bilge ve sevecen “Memik Dede” karakteriyle bilinen Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurdu.

Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti - 1. Resim

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, geçtiğimiz günlerde 90. yaşını kutlamıştı. Usta oyuncunun doğum gününü kutladığı görüntüler hayranlarının içini ısıtmıştı.

Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti - 2. Resim

SANATLA DOLU BİR HAYAT…

1935 yılında Mardin'de doğan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi mezunu… Sanat hayatına önce besteci olarak adım attı.  Özellikle 70’li yıllarda Yeşilçam filmleri için yaptığı müziklerle tanındı. Türkan Şoray, Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit gibi yıldızların yer aldığı filmlerin müziklerine imza attı.

'Umut', 'Karakolda Ayna Var', ve 'Bizimkiler' gibi pek çok yapımın müziklerine de emek verdi.

Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti - 2. Resim

Tiyatro, sinema ve dizilerde uzun yıllar rol alan Arif Erkin Güzelbeyoğlu ‘İkinci Bahar’ , ‘Hayat Devam Ediyor’ , ‘Muhteşem Yüzyıl’ , ‘Canım Ailem’ gibi birçok yapımda oynadı.

Hem mühendislik hem sanat alanında üretken bir hayat sürdüren isim, Yabancı Damat dizisindeki sıcak, bilge ve sevecen “Memik Dede” karakteriyle hafızalara kazındı.

Samimi kişiliğiyle diziye farklı bir hava katan Memik Dede karakteri, izleyicilerin en çok benimsediği figürlerden biri haline geldi.

Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti - 3. Resim

Sevgili Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun gençlik yıllarına dair bir fotoğraf (38 yaşında). - 26 Ocak 1973, Şişli.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
SOLOTÜRK Kayseri gösterisi ne zaman? Uçuş saatleri belli olduDireksiyon başında felç geçirdi! Kaldırımdaki 3 yayayı ezdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Can Borcu final yaptı! ATV dizisi güçlü kadroya rağmen reytinglerde sınıfta kaldı - MagazinCan Borcu final yaptı! ATV dizisi güçlü kadroya rağmen reytinglerde sınıfta kaldıKalp krizi sonrası uyutulan Fatih Ürek’in durumu ciddi… Doktoru felç riskine dikkat çekti - MagazinDurumu ciddi… Doktoru felç riskine dikkat çekti17 yıllık evlilik bitmişti! Okan Buruk ve Nihan Akkuş’tan ikinci şans… - Magazin17 yıllık evlilik bitmişti! Okan Buruk ve Nihan Akkuş’tan ikinci şans…Öykü Çelik’ten Ali Çakıcı’ya ‘evet!’ Ünlü oyuncu evlilik teklifini paylaştı - MagazinÖykü Çelik’ten Ali Çakıcı’ya ‘evet!’Oyuncu Devrim Yakut kansere yakalandı! “Annemi bu rahatsızlıktan kaybettim” - MagazinÜnlü oyuncu kansere yakalandı! "4 ay önce teşhis kondu..."İrem Helvacıoğlu anne oldu! Ünlü oyuncunun ilk bebek sevinci… - Magazinİrem Helvacıoğlu anne oldu! Ünlü oyuncunun ilk bebek sevinci…
Sonraki Haber Yükleniyor...