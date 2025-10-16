TFF 1'inci Lig'de 10'uncu hafta hakemleri açıklandı
Güncelleme:
Trendyol 1'inci Lig'de 10'uncu haftasında 17 Ekim, 18 Ekim, 19 Ekim ve 20 Ekim tarihlerinde oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'de 10'uncu hafta maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
17 Ekim Cuma
20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer: Ayberk Demirbaş
18 Ekim Cumartesi
13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK: Gürcan Hasova
13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Atko Grup Pendikspor: Yiğit Arslan
16.00 Adana Demirspor-Sakaryaspor: Egemen Artun
19.00 Atakaş Hatayspor-Arca Çorum FK: Fatih Tokail
19 Ekim Pazar
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor: Ozan Ergün
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor: Çağdaş Altay
19.00 Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK: Zorbay Küçük
20 Ekim Pazartesi
16.00 Serikspor-Amed Sportif Faaliyetler: Turgut Doman
20.00 İstanbulspor-Bandırmaspor: Furkan Aksuoğlu
