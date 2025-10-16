Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > TFF 1'inci Lig'de 10'uncu hafta hakemleri açıklandı

TFF 1'inci Lig'de 10'uncu hafta hakemleri açıklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
TFF 1&#039;inci Lig&#039;de 10&#039;uncu hafta hakemleri açıklandı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trendyol 1'inci Lig'de 10'uncu haftasında 17 Ekim, 18 Ekim, 19 Ekim ve 20 Ekim tarihlerinde oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'de 10'uncu hafta maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

TFF 1. Lig'de 10'uncu hafta hakemleri açıklandı - 1. Resim

17 Ekim Cuma
20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer: Ayberk Demirbaş

18 Ekim Cumartesi
13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK: Gürcan Hasova
13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Atko Grup Pendikspor: Yiğit Arslan
16.00 Adana Demirspor-Sakaryaspor: Egemen Artun
19.00 Atakaş Hatayspor-Arca Çorum FK: Fatih Tokail

19 Ekim Pazar
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor: Ozan Ergün
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor: Çağdaş Altay
19.00 Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK: Zorbay Küçük

20 Ekim Pazartesi
16.00 Serikspor-Amed Sportif Faaliyetler: Turgut Doman
20.00 İstanbulspor-Bandırmaspor: Furkan Aksuoğlu

Kaynak: Anadolu Ajansı

Denizde teknesi terk edilmiş halde bulundu! Arama çalışması başlatıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MHK açıkladı: Süper Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri - SporMHK açıkladı: Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli olduTolga Zengin'in kariyerinde yeni dönem: Türkiye'den tek isim kabul edildi - SporKariyerinde yeni dönem: Türkiye'den katılan tek isim TolgaZaniolo'dan iddialara net cevap: Bir başka yalan daha! - SporZaniolo noktayı koydu: Bir başka yalan daha!Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'Yeni Arda Güler' transferi: 2. Yusuf Akçiçek vakası - SporG.Saray'dan F.Bahçe'ye 'Yeni Arda Güler'FIBA'dan Britanya kararı: Uluslararası turnuvalardan men edildi - SporFIBA kararını duyurdu: Uluslararası turnuvalardan men edildiFatih Terim'in yeni adresi belli oluyor: Çek basını maaşı duyurdu - SporTerim'in yeni adresi belli oluyor: Maaşı...
Sonraki Haber Yükleniyor...