İETT kazasında ölen Deniz Şengül'ün cenazesi ailesine teslim edildi

İETT kazasında ölen Deniz Şengül'ün cenazesi ailesine teslim edildi

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çekmeköy’de İETT otobüsünün durağa çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden Deniz Şengül'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Çekmeköy’de dün, İETT otobüsü şoförünün bir motosiklet sürücüsüyle yaşadığı tartışmanın ardından kontrolü kaybederek durağa çarpması sonucu kaldırımda yürüyen Deniz Şengül (35), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede vefat etti.

GERİDE 2 EVLAT BIRAKTI

2 çocuk annesi Şengül’ün cenazesi , otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Deniz Şengül'ün cenazesi ailesine teslim edildi.

