Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Kalsiyum, demir, magnezyum deposu… Kansere karşı koruyor

Kalsiyum, demir, magnezyum deposu… Kansere karşı koruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kalsiyum, demir, magnezyum deposu… Kansere karşı koruyor
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sonbaharla birlikte doğadan toplanan kızılcık, Erzincan'da tezgahlarda yerini aldı. Vitamin ve mineral bakımından zengin olan kızılcık, hem şifa kaynağı hem de sofraların vazgeçilmezi olarak dikkat çekiyor.


İçerisinde birçok vitamini barındıran ve sonbahar ayıyla birlikte toplanmaya başlayan kızılcık, Erzincan’da tezgahlarda yerini almaya başladı. 

KİLOSU 80 TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Özellikle kırsal kesimde vatandaşlar tarafından ormanlık alanlarda ve dere yataklarında toplanan kızılcığın kilosu, seyyar tezgahlarda kalitesine göre 50- 80 TL arasında satışa sunuluyor.

Kalsiyum, demir, magnezyum deposu… Kansere karşı koruyor - 1. Resim

BOLCA VİTAMİN VE MİNERAL İÇERİYOR

Kızılcık satışı yapan Ali Koç, vatandaşların kızılcığa ilgi gösterdiğini belirterek, "Kızılcığın içerisindeki zengin miktarda vitamin ve mineral özellikle çocuklarınızın gelişiminde büyük önem sağlamaktadır. Pazardan alarak yapabileceğiniz kızılcık şerbeti ile günlük kalsiyum, demir, bakır, magnezyum ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Bol miktarda C vitamini içeren kızılcık şerbeti evde yapabileceğiniz muhteşem bir içecektir. En çok idrar yolu enfeksiyonları için faydalı. Kansere karşı da koruyucu niteliktedir. Kızılcık, reçel, marmelat ve meyve suyu sanayi yönünden de önemli bir ham madde durumundadır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gelir yükseldikçe mutsuzluk artıyor mu? İşte Türkiye'nin en memnuniyetsiz meslek grupları!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
“3 aylık ömrün kaldı” dediler, 14 yıl sonra yürüyerek hayata döndü - Sağlık“3 aylık ömrün kaldı” dediler, 14 yıl sonra yürüyerek hayata döndüSonbahara girerken bedeniniz ne söylüyor? İşte yorgun ve keyifsiz hissetmenizin 4 nedeni... - Sağlıkİşte yorgun ve keyifsiz hissetmenizin 4 nedeni!Tavuk eti doğru pişirilmezse ölümcül olabiliyor! İşte uzmandan kritik uyarılar - SağlıkDikkat! Tavuk eti doğru pişirilmezse ölümcül olabiliyorSosyal medyanın etkisi: Erkekler de estetik bağımlısı - SağlıkErkekler de estetik bağımlısı oldu!Türkiye kirli hava soluyor: Havadan sebeplerle hastalanıyoruz - SağlıkKirliliğin faturası dudak uçuklattıDiş hekimliğinde yeni çağ: Milimetrik görüntüyle maksimum tedavi başarısı! Mikroskoplu tedavilerle diş kaybı engelleniyor - SağlıkMilimetrik görüntüyle maksimum başarı!
Sonraki Haber Yükleniyor...