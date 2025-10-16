Kalsiyum, demir, magnezyum deposu… Kansere karşı koruyor



İçerisinde birçok vitamini barındıran ve sonbahar ayıyla birlikte toplanmaya başlayan kızılcık, Erzincan’da tezgahlarda yerini almaya başladı.

KİLOSU 80 TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Özellikle kırsal kesimde vatandaşlar tarafından ormanlık alanlarda ve dere yataklarında toplanan kızılcığın kilosu, seyyar tezgahlarda kalitesine göre 50- 80 TL arasında satışa sunuluyor.

BOLCA VİTAMİN VE MİNERAL İÇERİYOR

Kızılcık satışı yapan Ali Koç, vatandaşların kızılcığa ilgi gösterdiğini belirterek, "Kızılcığın içerisindeki zengin miktarda vitamin ve mineral özellikle çocuklarınızın gelişiminde büyük önem sağlamaktadır. Pazardan alarak yapabileceğiniz kızılcık şerbeti ile günlük kalsiyum, demir, bakır, magnezyum ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Bol miktarda C vitamini içeren kızılcık şerbeti evde yapabileceğiniz muhteşem bir içecektir. En çok idrar yolu enfeksiyonları için faydalı. Kansere karşı da koruyucu niteliktedir. Kızılcık, reçel, marmelat ve meyve suyu sanayi yönünden de önemli bir ham madde durumundadır" dedi.