İsrail Yayın Kurumu, dün geceki hava saldırılarında İranlı iki üst düzey ismin hedef alındığını duyurdu. Saldırılarda, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Üyesi Ali Laricani ile Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin öldürüldüğü iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail hava kuvvetlerinin dün gece gerçekleştirdiği operasyonlarda hedef alınan noktalar arasında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Üyesi Ali Laricani'nin bulunduğunu duyurdu.

"LARİCANİ ÖLDÜRÜLDÜ"

İsrail ordu sözcüsü " İran'da Hamaney'den sonra en üst düzey isim olan ve kararları alan kişi olarak görülen Ali Laricani'yi ortadan kaldırmak için özel operasyon düzenledik. Tahminlerimize göre öldürüldü" ifadeleri kullanıldı.

Reuters'ın İran devlet medyasına dayandırdığı habere göre, İsrail saldırısında hedef alındığı iddia edilen İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Üyesi Ali Laricani'nin yakında bir mesajı yayımlanacak.

İSLAMİ CİHAT LİDERİ DE AYNI ADRESTEYDİ

Saldırıda hedef alınan bir diğer ismin ise İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanat sorumlusu Akram Ajouri olduğu öne sürüldü. Daha önce Suriye’de düzenlenen suikast girişimlerinden kurtulan Ajouri’nin, İran’da saklandığı gizli bir adreste hedef alındığı öne sürüldüi

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, operasyonlara ilişkin, "İsrail, İran'daki bir dizi hedefe karşı yoğun şekilde harekete devam ediyor. Rejimin baskı unsurları ve dış terör odakları etkisiz hale getiriliyor" açıklamasında bulundu.

İsrail'den yeni suikast listesi! İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Üyesi Ali Laricani’nin öldürüldüğü iddia edildi

Saldırılarda ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin de hedef alındığı ileri sürüldü.

DÜN GECE MESAJ YAYINLAMIŞTI

67 yaşındaki eski Devrim Muhafızları komutanı Laricani, dün akşam saatlerinde Müslüman ülkelere "İran'ın yanında durun" çağrısında bulunduğu altı maddelik bir mektup yayınlamıştı. New York Times, savaşın başında Laricani’nin Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ı bypass ederek ülkeyi yönetmek üzere görevlendirildiğini yazmıştı. Henüz Tahran kanadından bu iddiaları doğrulayan bir bilgi gelmedi.

İRAN’DA KOMUTA KADEMESİ DAĞILMIŞTI

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı askeri operasyonlar, İran’ın hem dini hem de askeri liderlik kademesinde ağır kayıplara yol açtı. İki hafta içinde gerçekleştirilen hava saldırılarında, aralarında dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in de bulunduğu çok sayıda stratejik isim hayatını kaybetti.

Ali Hamaney'in ofisinin Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Şirazi, yardımcısı Tümgeneral Ekber İbrahimzade, Genelkurmay Operasyon Başkanlığı Plan ve Operasyon Dairesi Başkanı Muhsini Mutlak, Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Salih Esedi, Kolluk Gücü İstihbarat Teşkilatı Başkanı Gulamreza Rezaiyan, Genelkurmay Hazırlık Dairesi Başkanı Tümgeneral Hasan Ali Tacik ve Silahlı Kuvvetler Hazırlık ve Lojistik Başkan Yardımcısı Tümgeneral Muhsin Darrehbaği'nin de öldüğü duyuruldu.​​​​​​​

İran Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada Savunma Konseyi toplantısı sırasındaki saldırılarda Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Destek Sorumlusu Aziz Nasırzade'nin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası