Süper Lig'de en son mücadele ettiği 2022-2023 sezonundan itibaren kötü gidişe bir türlü 'dur' diyemeyen Giresunspor'un, 4 yılda 4 lig birden gerilemesi gündem oldu. Karadeniz kulübü, 59 yıllık tarihinde ilk defa Bölgesel Amatör Lig'de sahaya çıkacak.

1967 yılında kurulan ve 1970-1971 sezonunda Türk futbolundaki üst seviye lige yükselerek art arda 6 sezon mücadele eden Giresunspor, 1977'den sonra 2021 yılında yeniden Süper Lig'de yer alma hakkı elde etti. 44 yıl sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Karadeniz temsilcisi; 2021-2022 sezonunu düşme hattının üzerinde tamamlarken, 2022-2023 sezonunda ise ligde tutunamadı.

SON 4 YILDA HER SEZON KÜME DÜŞTÜ

Transfer yasağı ve takımdan ayrılan futbolcular nedeniyle kadro sorunları yaşayan yeşil-beyazlılar, 2023-2024 sezonunda TFF 1'inci Lig'i son sırada tamamlayarak, bir alt lige daha düştü. Karadeniz temsilcisi 2024-2025 sezonunda TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele ederken, FIFA'daki futbolcu alacaklarını içeren dosyaları nedeniyle puan silme cezaları aldı. Giresunspor, söz konusu sezonu da yine son sırada tamamlayarak TFF 2'inci Lig'e de veda etti.

Giresunspor, bu sezon 26 maçta 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.

BİTİME 4 HAFTA KALA ACI TABLO

Bu sezon TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 26 maçta 17 puan toplayıp ligin sonunda yer alan Karadeniz temsilcisi, içinde bulunduğu kötü durumdan çıkamadı. Rakiplerinin aldığı sonuçlara göre ligin bitimine 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Giresunspor, tarihinde ilk defa Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak.

Taraftarlarına son 4 sezondur hayal kırıklığı yaşatan yeşil-beyazlılar, gelecek yıl tekrar profesyonel liglerde yer almak için mücadele edecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası