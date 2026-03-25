Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; Hukuk Müşavirliği; Süper Lig'den Trabzonspor, Kayserispor, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı çeşitli gerekçelerle PFDK'ye gönderdi.

Kulüplerin yanı sıra Fatih Karagümrük oyuncusu Matias Kranevitter 'kural dışı hareketi', Konyaspor idarecisi Hüseyin Bilgin 'tedbire uymaması' ve Kayserispor antrenörü Muhammed Türkmen 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle disipline sevk edildi.

Müşavirlik, Trendyol Süper Lig kulüplerinin yanı sıra Trendyol 1'inci Lig'den Serikspor, Sakaryaspor, Vanspor FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Esenler Erokspor'u da farklı sebeplerden disiplin kuruluna gönderdi. Bodrum FK oyuncusu Mustafa Erdilman da kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

