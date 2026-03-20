Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 6 kulübe ceza verdi.

TFF'nin açıklamasına göre; PFDK, Süper Lig'in 26'ncı haftasındaki farklı ihlaller nedeniyle Beşiktaş'a 1 milyon 660 bin TL, Kocelispor'a 920 bin TL ve Hesap.com Antalyaspor, Göztepe, RAMS Başakşehir ve Trabzonspor'a 220'şer bin TL para cezası uyguladı.

SELÇUK İNAN'A 1 MAÇ CEZA

Kurul, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan için TÜMOSAN Konyaspor maçının hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 80 bin lira TL cezası uygun gördü.



KOITA VE ESKİKÖY'E 2 MAÇ CEZA

PFDK, Beşiktaş maçında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle Natura Dünyası Gençlerbirliği sporcusu Sekou Koita'yı 2 maç men ve 53 bin 350 TL para cezasına çarptırdı.

Disiplin Kurulu, ikas Eyüpspor antrenörü Umut Eskiköy'e de müsabaka 4'üncü hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men ve 53 bin 350 TL para cezası kaydetti.

TFF 1'İNCİ LİG CEZALARI

PFDK, Trendyol 1'inci Lig'in 31'inci haftasında yaşanan farklı ihlaller nedeniyle SMS Grup Sarıyer'e 660 bin TL, Arca Çorum FK'ye 299 bin 500 TL, Amed Sportif Faaliyetler'e 110 bin TL ve Özbelsan Sivasspor'a da 27 bin TL para cezası verdi.

PFDK, Manisa FK sporcusu Waldir Alenis Vargas Valentin'e ve Esenler Erokspor'un futbolcusu Francis Nzaba'ya 2 maç men ve 26 bin 700 TL para cezası uyguladı.

Kurul, Arca Çorum FK oyuncusu Atakan Akkaynak'ı ve Atakaş Hatayspor'un kaleci antrenörü Ahmet Cihan Abalıoğlu'nu 1 maç men ve 40 bin TL para cezasına çarptırdı.

