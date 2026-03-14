Süper Lig'de müthiş geri dönüş: 3 gol atıldı, penaltı sonrası olay çıktı
İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, geriye düştüğü Süper Lig 26'ncu hafta karşılaşmasında Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Selçuk İnan, yedek kulübesindenki herkesi soyunma odasına çekti.
Trendyol Süper Lig'in 26'ncı haftasında Kocaelispor ile Konyaspor, TURKA Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
PENALTI GOLÜ GALİBİYETİ GETİRDİ
Ev sahibi ekibin golü, 58'inci dakikada Serdar Dursun'dan geldi. Konyaspor'un gollerini 86'ncı dakikada Blaz Kramer ve 90+3'te Jackson Muleka kaydetti.
KOCAELİSPOR'UN PENALTI İSYANI
Selçuk İnan'ın, penaltı kararı sonrası yedek kulübesinde bulunan tüm oyuncuları, teknik ekibi ve sağlık ekibini soyunma odasına çekmesi dikakt çekti.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Cihan Aydın, Murat Altan, Özcan Sultanoğlu
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Anfernee Dijksteel, Hrvoje Smolcic, Rigoberta Rivas, Cafumana Show, Habib Ali Keita (Botond Balogh dk. 77), Tayfur Bingöl (Karol Linetty dk. 69), Daniel Agyei, Darko Churlinov (Can Keleş dk. 77), Serdar Dursun
Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Many Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adamo Nagalo, Arif Boşluk (Blaz Kramer dk. 65), Marko Jevtovic, Berkan Kutlu, Deniz Türüç (Muhammet Tunahan Taşcı dk. 85), Melih İbrahimoğlu (Morten Bjorlo dk. 82), Olaigbe (Enis Bardhi dk.65), Jackson Muleka
Goller: Serdar Dursun (Dk. 59) Kramer (dk. 86), Jackson Muleka (Dk. 90+4 penaltıdan)
Sarı kart: Cafumana Show, Habib Ali Keita, Ahmet Oğuz (Kocaelispor), Bahadır Han Güngördü (Konyaspor)